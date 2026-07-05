Svatba Sáblíkové a Zdráhalové: Šaty jako zlatí hoši!

Autor: mib
Martina s Nikolou na ovále

Dosud oblékaly hlavně kombinézu a nazouvaly brusle s dlouhými noži. Ale v jejich velký den rychlobruslařky Martina Sáblíková (39) a Nikola Zdráhalová (30) zazářily v ledově bílé. Kde se vzala ta až andělská krása?!

Holky od ledu plánovaly žhavou letní svatbu v režimu přísně tajné. Reprezentační parťačky ostatně odhalily, že se mají rády a je jim spolu dobře už dlouhá léta, fanouškům až loni po dotazech Blesk.cz. „Naše navždy,“ vyslaly Martina s Nikolou ve čtvrtek do světa zprávu, že se vzaly.

A jelikož život je jen náhoda, rychlobruslařskou legendu Sáblíkovou oblékla stejná firma, které šila stejnokroje hokejovým šampionům z Prahy 2024 včetně Davida Pastrňáka (30). To je gól!

Spokojenost

„Oblékáme i ženskou hokejovou reprezentaci. Děvčata si to asi řekla mezi sebou a Sáblice nás oslovila,“ prozradil Blesk.cz Martin Pavlík, majitel pražského krejčovství Respect Fashion.

Závodnice s 21 zlatými z mistrovství světa si přála saténový kostýmek na míru, jenž by měl využití i při jiných slavnostních příležitostech. „Byla spokojená,“ poznal Pavlík zhruba před 14 dny při předávání bílých šatů Martině Sáblíkové. Vždyť byly nad zlato!

 

Vrchní krejčí o Martině: Nechtěla dát ranec!

Během bohaté kariéry vydělala tolik, že by mohla mít svatební šaty třeba i stříbrem vyšívané! Rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková však dala na doporučení. A věřila zlatým českým ručičkám!
Kolik to stálo? Podobná zakázka vyjde na desítky tisíc korun. „Záleží na materiálu, který máme z Itálie. Martina nechtěla dát ranec, takže jsme se domluvili na velmi dobré ceně,“ řekl Nedělnímu Blesku Martin Pavlík, šéf osvědčené krejčovské dílny.

Martina řekla ANO milované Nikole.
Martina řekla ANO milované Nikole.
Témata:  ItáliePrahaDavid PastrňákMistrovství světa v ledním hokejibleskMartina SáblíkováNikola ZdráhalováČeradice

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