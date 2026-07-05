Svatba Sáblíkové a Zdráhalové: Šaty jako zlatí hoši!
Dosud oblékaly hlavně kombinézu a nazouvaly brusle s dlouhými noži. Ale v jejich velký den rychlobruslařky Martina Sáblíková (39) a Nikola Zdráhalová (30) zazářily v ledově bílé. Kde se vzala ta až andělská krása?!
Holky od ledu plánovaly žhavou letní svatbu v režimu přísně tajné. Reprezentační parťačky ostatně odhalily, že se mají rády a je jim spolu dobře už dlouhá léta, fanouškům až loni po dotazech Blesk.cz. „Naše navždy,“ vyslaly Martina s Nikolou ve čtvrtek do světa zprávu, že se vzaly.
A jelikož život je jen náhoda, rychlobruslařskou legendu Sáblíkovou oblékla stejná firma, které šila stejnokroje hokejovým šampionům z Prahy 2024 včetně Davida Pastrňáka (30). To je gól!
Spokojenost
„Oblékáme i ženskou hokejovou reprezentaci. Děvčata si to asi řekla mezi sebou a Sáblice nás oslovila,“ prozradil Blesk.cz Martin Pavlík, majitel pražského krejčovství Respect Fashion.
Závodnice s 21 zlatými z mistrovství světa si přála saténový kostýmek na míru, jenž by měl využití i při jiných slavnostních příležitostech. „Byla spokojená,“ poznal Pavlík zhruba před 14 dny při předávání bílých šatů Martině Sáblíkové. Vždyť byly nad zlato!
Vrchní krejčí o Martině: Nechtěla dát ranec!Během bohaté kariéry vydělala tolik, že by mohla mít svatební šaty třeba i stříbrem vyšívané! Rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková však dala na doporučení. A věřila zlatým českým ručičkám!
Kolik to stálo? Podobná zakázka vyjde na desítky tisíc korun. „Záleží na materiálu, který máme z Itálie. Martina nechtěla dát ranec, takže jsme se domluvili na velmi dobré ceně,“ řekl Nedělnímu Blesku Martin Pavlík, šéf osvědčené krejčovské dílny.