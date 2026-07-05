Smrt fotbalisty (†19) z Brna na Rhodosu: Srdce missky nadranc!
Během chvíle se jí zhroutil celý svět! Z ráje se propadla do pekelného smutku... Mladého fotbalistu Davida Jeřábka (†19) z Brna, jehož během dovolené na řeckém ostrově Rhodos srazilo auto, oplakává rovněž účastnice soutěže krásy Pavlína Ella Pavlíčková.
Jeřábek kopal na pozici útočníka za SK Artis Brno (dříve Líšeň), prvoligového nováčka od stolu místo potrestané Karviné, v dorostu i za B-tým. Předtím působil v mládeži konkurenční Zbrojovky či ve Zlíně. Před začátkem letní přípravy vyrazil se svou partnerkou k moři. Vypadali tak šťastně! Jenže pobyt v pobřežní obci Afantou na severovýchodě Rhodu dostal oba zamilované mladé lidi do bezvýchodné situace...
Fotbalový talent si šel v pátek před obědem tamního času zaběhat, aby byl fit na zeleném pažitu. Jenže ho trefil 61letý Řek v pick-upu. Na místo přijela policie, rychlá, která českého turistu odvezla do nemocnice, ale tam lékaři jen konstatovali smrt. „Řidič vozidla byl zatčen a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání,“ informoval web Rodiaki. Jenže tohle Jeřábka už nevrátí! A nezmírní bolest jeho blízkých...
„Lásko moje, NAVŽDY, navždy tě budu milovat z celého mého srdce. Byl jsi pro mě vším a vždy budeš. Nemám slov...,“ vzlykala Pavlína Ella, která se dostala mezi nejlepších 14 dívek na Miss Czech Republic 2026. „Tohle se nemělo stát, panebože! Vrať se nám!“
»Hercnu« na kusy mají pochopitelně i v Artisu, kde hraje jako obránce Jeřábkovo dvojče Miloslav: „David byl nejen talentovaným fotbalistou, ale především skvělým klukem, na kterého budeme s úctou a vděčností vzpomínat.“