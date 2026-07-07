Šok na Slovensku: Hokejistu Sabola našli mrtvého v řece
Slovenským sportovním světem otřásla tragická zpráva. Bývalý hokejista a úspěšný hokejbalista Ladislav Sabol zemřel ve věku pouhých 39 let. Jeho bezvládné tělo bylo nalezeno v sobotu dopoledne v řece Laborec v Michalovcích. Okolnostmi se teď zabývají policisté...
Tragická událost se odehrála v sobotu 4. července. Bezvládného těla ve vodě si všiml náhodný kolemjdoucí. Ten na nic nečekal, zalarmoval policii a muže se mu podařilo vytáhnout na břeh. Bývalému sportovci už ale nebylo pomoci...
Policie na místě okamžitě zajistila stopy a začala zjišťovat, co přesně se u řeky stalo. „Ohledávající lékař předběžně vyloučil cizí zavinění a pro určení přesné příčiny smrti nařídil pitvu. Policisté na místě provedli dokumentaci a zahájili trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení,“ uvedla košická krajská policejní mluvčí Jana Illésová. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jak dlouho Sabol ve vodě byl a co přesně osudnému momentu předcházelo.
Ladislav Sabol patřil na východě Slovenska ke známým hokejistům. Během své kariéry prošel týmy jako Dukla Michalovce, Trebišov a naposledy hájil barvy klubu HC 19 Humenné, kde jako křídelní útočník figuroval ještě v sezoně 2016/17. Jeho bývalí spoluhráči a vedení klubů jsou z jeho náhlého odchodu v nedožitých 40 letech naprosto zdrceni.
„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o nečekaném úmrtí našeho bývalého hráče Lacka Sabola, který nás opustil ve věku nedožitých 40 let. Lacko byl součástí historie našeho klubu a navždy jí zůstane,“ vyjádřila hlubokou soustrast Dukla Michalovce. Kromě klasického ledu zanechal Sabol obrovskou stopu také na hokejbalových hřištích. Nastupoval za Svidník a také za Vranov nad Topľou, kde dlouhé roky patřil k oporám.