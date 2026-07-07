Co se dělo na veselce Sáblíkové a Zdráhalové? Hodně dětí, málo spánku
Pstruzi v řece před domem, koně na louce a »gorily« u vstupu. Ale jinak byla svatba šťastně zamilovaných Martiny Sáblíkové (39) a Nikoly Zdráhalové (30) jako každá jiná!
Reprezentační kolegyně jsou spolu už přes 13 let, vztah přestaly tajit loni po dotazech Blesku. Ale plánování veselky poté, co legendární závodnice Sáblíková ověnčená mnoha tituly včetně tří zlatých medailí z olympijských her pověsila brusle s dlouhými noži na hřebík, si obě před fanoušky úzkostlivě střežily. Hlavně nikomu ani muk!
„Naše navždy,“ oznámily rychlobruslařky sňatek minulý čtvrtek společnou fotografi í z obřadu, který se podle všech indicií konal v sobotu 27. června v areálu Villa Fresco nedaleko Pardubic. „Chtěly si uchovat soukromí, takže tady byli vyhazovači,“ prozradila Blesku jediný speciální požadavek novomanželek majitelka svatebního místa Michaela Čížová. „Holky jsme přesvědčili, protože máme uzavřený dvůr. Měly tu hodně dětí, takže ty se aspoň nerozutíkávaly do okolí. A byl i skákací hrad,“ usmála se hostitelka.
Martina ani Nikola žádné další detaily nesdělily, ale vězte, že tenhle mejdan stál za to! „Holky – nebo teda všichni svatebčané – hodně pařili a moc toho nenaspali,“ vzpomínala Čížová. Takže na konci mohl rychlobruslařskému páru znít parafrázovaný text dua Svěrák, Uhlíř z filmu Vratné lahve: „Daly bychom si ji ještě jednou. Ještě jednou.“
ORGANIZÁTORKA PRO BLESK: Skromné holky
Na červnový tropický víkend nezapomene ani hostitelka Michaela Čížová z Villa Fresco, kde si řekly »ano« rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová.
„Na to, jaké jsou to slavné osobnosti, byly opravdu skromné. Využily služeb od nás, co se týče květin i koordinaci. Bývá zvykem, že si novomanželé berou obrovskou pražskou agenturu. Ale my jsme jim se vším jakožto majitelé pomáhali. Daly nám důvěru,“ poděkovala žena, která s přítelem vybudovala na polosamotě z rozpadlého statku svatební místo.