Sexy moderátorka Bystroňová: První slova o rozvodu! A má někoho nového?
Že číslo třináct přináší smůlu? V případě moderátorky Táni Bystroňové (35) a jejího muže Tomáše Vzorka (50) to bohužel platí do písmene. Po třinácti letech vztahu a dvou letech od svatby totiž oznámili rozvod.
O blesk z čistého nebe ale podle všeho nešlo. „Nežijeme spolu už minimálně rok,“ přiznala Blesku moderátorka pořadu Tániny bomby, jejíž muž je moderátorem sportu na CNN Prima News.
Žádná zlá krev ale mezi rozcházejícím se párem není. „Rozvod probíhá v klidu a míru, máme spolu kamarádský vztah,“ ujistila blondýnka, která v minulosti působila v ústeckém fotbalovém klubu.
Rýsuje se Bystroňové po krachu manželství nějaká nová láska? „Řekněme to tak, že mám své tajemství, které třeba brzy prozradím,“ usmála se spiklenecky.