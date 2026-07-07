Slzy jako hrachy! Ronaldo nikdy nebude přeborníkem fotbalové planety: Potupený narcis
Cifršpiomi spočítali, že za celý turnaj vypálil sedmnáct ran a ani jednou nenamazal parťákovi do šance. Toto je requiem za dramatickým koncem Cristiana Ronalda (41) na světovém šampionátu.
Arlington ve Washingtonu je nejslavnější hřbitov ve Spojených státech. Stejně se jmenuje čtvrť v Dallasu, v níž leží fotbalový stadion. Portugalský idol Cristiano tam stál a brečel jako na vlastním hrobě po zdrcující porážce od Španělů (0:1) v osmifinále.
S mučivým vědomím, že už nikdy nebude mít šanci vyhrát tu nejcennější trofej na planetě. Potupený a s drastickou kritikou na svoji adresu v uších. Za to, že je netáhlo, narcis a sobec, který svůj nároďák pohřbil.
Drsný Zlatan
„Fanoušci přece musí očekávat neúspěch. Nelze věřit tomu, že v roce 2026 něco vyhrajete, když v útoku hraje jednačtyřicetiletý Cristiano Ronaldo,“ prohlásil věhlasný střelec, švédská modla, a svého času taky fotbalový samorost Zlatan Ibrahimovič.
„Tohle, co předvádí Ronaldo, nemá s lídrovstvím nic společného. Je to jen ego, které ten tým vyloženě brzdí a bere si ho jako rukojmí,“ dodal Zlatan drsně.