Vdova po hokejistovi Demitrovi prošla ztrátou miminka i manžela: Překvapivé poslání
Kdybychom hledali ženu, která si prošla neuvěřitelně traumatizujícím osudem, a přesto v sobě našla sílu pomáhat druhým, nemuseli bychom chodit daleko. Mária, manželka tragicky zesnulého hokejisty Pavola Demitry (†36), je přesně takovou inspirativní osobností.
Do nadějného hokejisty se zamilovala už během školních let. Pavol sice brzy odletěl za kariérou do zámořské NHL, ale jejich vztah odloučení vydržel a v roce 2002 následovala svatba. Devět měsíců po veselce se manželům narodil syn Lucas. Netrvalo dlouho a zamilovaná dvojice se těšila na další přírůstek do rodiny. Na jaře 2004 s radostí vytroubili do světa, že Mária čeká dvojčátka, a pár se tak nemohl dočkat velké rodiny.
Pečlivá maminka si dala záležet a během těhotenství absolvovala všechna standardní i nadstandardní lékařská vyšetření. Lékaři neodhalili jedinou abnormalitu. Jenže pár dní před porodem se dostavily mírné zdravotní komplikace. V Trenčíně přišli na svět syn Tobias a dcera Zara. Radost ale vzápětí vystřídal strach. Doktoři zjistili, že chlapeček trpí velmi vzácnou vývojovou vadou dýchacích cest, a svůj boj o život po čtyřech dnech v nemocnici nakonec prohrál.
„Rád bych vyjádřil obrovskou vděčnost všem lékařům, kteří se starali o manželku během těhotenství a porodu, i lékařům, kteří vynaložili veškeré úsilí, aby Tobiase zachránili. Zároveň prosím všechny lidi, aby pochopili vážnost této situace, ke které se nebudeme více vyjadřovat,“ prohlásil tehdy zdrcený hokejista.
Jeho žena se se smrtí miminka smiřovala nesmírně těžce. O zdrcující ztrátě dokázala promluvit až po několika letech. „Dávali mu dvě hodiny života, ale byl velký bojovník. Nakonec žil čtyři dny. Hodiny po porodu byly doslova mučivé. Stále nám říkali, ať to očekáváme každou chvíli. V tu noc, kdy Tobiášek odešel, jsem myslela, že se zblázním. Bylo to velmi těžké. Nejhorší bylo, že jsem se nedokázala těšit ani ze Zarky. První měsíce jsem si jí vůbec neužila. Nic jsem jí nevyčítala, ale nedokázala jsem za ni být vděčná. Ten smutek ze syna byl v tu chvíli větší,“ popsala Mária svůj žal.
Jako by to ale byla jen krutá osudová zkouška, zda zvládne další ránu. O šest let později totiž Pavol zahynul při pádu letadla hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavl. Ve stejném stroji tehdy našli smrt i čeští hráči Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček.
Když se Mária z další obrovské tragédie trochu zmátořila, našla útočiště v poezii, tvorbě dětské literatury a malování obrazů. Z vlastního bolestného příběhu nakonec vykřesala motivaci a vrhla se na studium psychologie. Dnes jako psycholožka podává pomocnou ruku ženám, které procházejí potratem či ztrátou miminka.
„Zvu vás do malé podpůrné skupiny pro všechny ženy po těhotěnské ztrátě, do které můžete přijít v průběhu celého roku. Nezáleží na tom, zda jste prožily ztrátu před týdnem nebo před rokem. Sezení probíhá každé poslední úterý v měsíci v Univerzitní nemocnici Ružinov pod vedením psycholožky Mgr. Márie Demitrové, která pracuje na gynekologicko-porodnické klinice. Účast je bezplatná,“ zve truchlící ženy například věhlasný porodník Jozef Záhumenský.
O hvězdné posile v lékařském týmu se už dříve pochvalně zmínila i gynekologická fyzioterapeutka Magdaléna Csolti. „Majka je pro mě nejen skvělá odbornice, ale především žena s velkým porozuměním a citem. Jako fyzioterapeutka vnímám, jak je důležité přistupovat k ženě jako celku. Období těhotěnství a čas po porodu přinášejí mnoho změn. Fyzioterapie pomáhá tělu uvolnit napětí, připravit se na porod nebo se zotavit. Psychologická podpora zase nabízí bezpečný prostor pro vše, co žena cítí. Radost, obavy, nejistotu a někdy i nesmírný smutek,“ připsala Csolti ke společné fotografii s Demitrovou.
S její obětavou péčí už mají osobní zkušenosti pacientky z bratislavské nemocnice Ružinov. Podle dojemných komentářů je Mária opravdovým andělem na zemi. „Mohu jen potvrdit, že je to úžasná a empatická žena, která mi pomohla před operací ještě v Trenčíně,“ svěřila se v komentářích jedna z pacientek. „Úžasná paní, potvrzuji. Když jsem tam ležela s těžkým krvácením v prvním trimestru, byla jsem mile překvapená, že na každou vizitu chodila a co víc, sama od sebe hned první den přišla přímo za mnou a povzbudila mě,“ popsala svůj silný zážitek další žena, které psycholožka pomohla v těch nejtěžších chvílích.