Macháč si místo Wimbledonu užívá s dcerou Kubelkové: Ručník jako důkaz
Tenisový »sukničkář« Tomáš Macháč (25) by za normálních okolností touhle dobou v krátkých šortkách běhal po londýnské trávě. Jenže kus Wimbledonu měl jen na pláži. A nebyl sám!
Český tenista vynechal londýnský grandslam kvůli zraněné patě a fanouškům se pochlubil momentkami z dovolené v Chorvatsku: „Protože k procesu uzdravování patří i odpočinek, plán pro letošek zní: Vyměnit zelený kurt za modrou vodu a fialový ručník.“
Ano, Macháč si na lodi dal pod mokré plavky osušku s logem Wimbledonu, ale vedle toho byla ještě textilie růžové barvy. Čí? Nemlich tu samou měla pod sebou Natálie Jirásková (21), dcera Ivy Kubelkové (49). Náhoda?! Nemyslíme si... Tomáš si modelku nabalil po rozchodu – údajně kvůli nevěře – se slovenskou zpěvačkou Drobnou.
S kolegyní z kurtů Kateřinou Siniakovou (30) byli na jaře 2024 zasnoubení, pak šli od sebe – prý kvůli Macháčovým záletům. Po olympijském zlatu v Paříži se k sobě vrátili, ale pak Katka dostala kopačky. Aktuální vztah s Natálkou se snažili oba ututlat. Jenže teď je prozradil ručník!