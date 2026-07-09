Cyklista Vacek, který na Tour jede o žlutý trikot: Moje 13. komnata
Do pedálů šlape jako ďas! Ale český cyklista Mathias Vacek (24) si v sedle závodního speciálu na Tour de France veze taky pár bolestných tajemství...
Vacek v úterý sahal po etapovém vítězství, makal pro stáj Lidl-Trek, aby zvítězil dánský kolega Pedersen. Nakonec oblékl bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce a v boji o žlutý trikot byl průběžně třetí. Včerejších 158,3 km jako dělaných pro spurtéry do města Pau v Nové Akvitánii na pořadí nic nezměnilo. Ale Vackova 13. komnata fanoušky rozhodně tolik nenudí!
Táta v base
Karel Vacek se taky věnoval cyklistice – a bohužel i podnikání. S Romanem Kreuzigerem starším (61) kdysi vybudoval síť čerpacích stanic Rokas, které pak prodal a peníze napumpoval do lyžařského byznysu. »Král sjezdovek« v Česku zanechal dluhy.
Pak v Rakousku zkoušel obchodovat s barevnými kovy. A nakonec šel za finanční čachry bručet! „Nic zlého nikomu neudělal, nic neukradl, ale je ve vězení,“ vyprávěl Mathiasův starší bratr Karel (25) před pěti lety. Tátu rodina (nejmladším ze sourozenců je 20letý Bertil) i kvůli viróze covid-19 nemohla navštěvovat.
Po bouračce na vozíku
Český závodník bojuje o žlutý trikot, ale berany mohly osiřet! Vacek měl v roce 2019 v Rakousku těžkou autonehodu. Kvůli fraktuře kolene a stehenní kosti usedl na invalidní vozík. Šlapky nechtěl ani vidět, ale pak si řekl: „Ty jo, nemůžu to vzdát!“
Přání smrti kvůli Rusku
Když Vacek ujel černým myšlenkám kvůli tátovi, zasáhla ho invaze na Ukrajinu v roce 2022. A »Mates« zrovna závodil za Gazprom RusVelo placenou Putinovým režimem. „Lidé mi psali, že si nezasloužím žít nebo že přejí smrt celé mé rodině,“ svěřil webu welovecycling.com.