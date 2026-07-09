Kolem nároďáku se provalují zvěsti o zákulisí rezignace kouče Koubka: Vyhnali ho hráči?
Leze to z nich jako z chlupaté deky. Nakonec se možná od svazových činovníků dovíme, že za odpornou blamáž na světovém šampionátu můžou šamani Aztéků. Ale vážně…
Manažer Nedvěd si na časovém polštáři posypal kučeravou hlavu popelem, když přiznal, že plejeři neměli radost z fotbalu a že je to jeho velká chyba. Fajn, ale je to prkotina proti zvěsti o skutečném důvodu rezignace kouče Miroslava Koubka (74), kterého po návratu z MS Nedvěd a šéf FAČR Trunda původně vehementně drželi ve funkci. A pak přišel veletoč! Proč?
Mezi řádky
„Za otočkou stál názor hráčů, kteří předsedu informovali, že je nutná změna trenéra, a že se podle toho řada hráčů zařídí, shodují se naše zdroje,“ zahlásil portál Aktuálně.cz. Náznak rebelie proti trenérovi, jež měla odstartovat už v Americe, se dal celkem snadno vyčíst mezi řádky slavného proslovu kapitána v Ruzyni.
„Věřím, že úspěch v podobě dostání se na MS může být tím zlomovým bodem. Přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech,“ přelouskal ze svého notýsku Ladislav Krejčí. Tehdy, 27. června, jako by narážel na Koubkovu pravěkou taktiku, na drsné vedení mančaftu a na to, že někteří chlapci by se pod ním už neradi viděli. No a o dva dny později byl nároďák bez trenéra…