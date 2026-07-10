Horolezkyně Kolouchová (†46) leží už rok v Himálaji: Tajný pohřeb bez těla
Ostatky Kláry Kolouchové (†46) leží po tragickém pádu u úpatí deváté nejvyšší hory Nanga Parbat už celý rok. Její nejbližší ji přesto alespoň symbolicky pohřbili.
Česká dobrodružka se loni v červenci při sestupu zřítila do nekonečné hloubky pod himálajskou velehoru (8126 m). Tělo sice lokalizovala pákistánská armáda, jeho vyzvednutí by ale bylo až příliš riskantní. Navzdory intenzivním snahám Klářiny rodiny se úřady islámské země zavřely do byrokratické bubliny a odmítají Kolouchovou prohlásit za mrtvou – stále ji vedou pouze jako pohřešovanou.
To pochopitelně komplikuje uspořádání skutečného pohřbu. Jak ale Blesku prozradil známý horolezec a Klářin kamarád Jan Trávníček, utajený smuteční obřad navzdory absenci těla již proběhl! „Neveřejně v kruhu rodiny a přátel,“ řekl »Tráva«, jemuž zesnulá parťačka pravidelně vyvstává na myslí: „Vzpomenu, je to silné. Vzpomenu, je to milé. Vzpomenu, je to legrační... Tělesná schránka čas od času odchází, myšlenky a vzpomínky zůstávají.“
Stejně nesmrtelný zůstává i odkaz, který tu zanechala elitní manažerka nadnárodní firmy, jež ve svém volném čase jako první Češka zdolala nejvyšší vrchol planety Mount Everest. „Jít za svými sny!“ vypálí hned Trávníček, čím ho Kolouchová inspirovala.