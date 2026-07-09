Šokujících 150 milionů za Čecha Ambrose: Balík za neznámého! Posílí nároďák?
Chybí parádička ala Poborský, šajtle průnikovka jako od Rosického... Člověk si to při pohledu na český nároďák řekl stokrát. A hle, jeden zapomenutý nápaditý borec je zrovna v kurzu!
Prošel mládežnickými týmy Slovácka a Slavie, v šestnácti šel do Německa. Ve Wolfsburgu si dokonce v sedmnácti kopl bundesligu jako nejmladší krajan a v Česku se na něj trochu zapomnělo. Seznamte se: ofenzivní záložník Lukáš Ambros (22).
Polský Górnik Zabrze, kde je dva roky, ho pouští do Anderlechtu, cenovka má být 150 milionů korun! Včera už byl Čech v Bruselu na prohlídce. „Jde o kreativního hráče, zájem je pochopitelný,“ potvrdil slovenský kouč Górniku Michal Gašparík (44).
V českém dresu to zatím dotáhl jen do jedenadvacítky, ale až na podzim nastanou nové časy, třeba přijde jeho šance.
Cestovatel
Ve 12 letech byl na kempu jedné z nejlepších světových akademií Benfiky Lisabon, poté na třech stážích v nizozemském Heerenveenu, zkoušel ho i anglický Southampton.
Rekordman
Do Gorniku si ho před dvěma roky vyžádal tehdy hrající sportovní manažer Lukas Podolski, mistr světa 2014 se 130 starty za Německo. Klubu vydělá rekordní peníze, 150 milionů korun polský klub dosud za hráče nezískal.
Vítěz
V Polsku na něj jen tak nezapomenou, Gorniku pomohl v cestě za polským pohárem, tedy za první trofejí po 38 letech. K druhému místu v lize (nej umístění historie klubu) přispěl gólem a pěti asistencemi.
Láska je Polka: Jeho pilná Maja
Studentka medicíny a influencerka, to je Maja Szubaová. Dlouhonohá Polka pilná jako včelka zasvěcuje Lukáše nejen do tajů češtině blízkého jazyka už dva roky. „Lukáš je mou životní láskou,“ nezapomíná zdůraznit u společných fotek. Takový vztah jistě přežije i přesun do Bruselu.