Šílené povinnosti Noskové a Muchové na Wimbledonu: Jsou jako cvičené opičky
Odehrát zápas a jít si v klidu po svých? Zapomeňte! Úspěch přináší i povinnosti, kterých si náramně »užívají« i české hvězdy Karolína Muchová a Linda Nosková.
Karolínu i Lindu čekala už od čtvrtfinále stejná porce mediálních zážitků – výživná tiskovka a hned devět televizních rozhovorů! „Tohle není ta nejskvělejší část toho všeho, ale ani ta nejhorší,“ ušklíbla se Nosková.
Byly jako cvičené opičky. Sednout na verandě na stoličku, odpovědět na pár otázek, přesednout si o dva metry dál a odemlít navlas to stejné na jiný mikrofon a kameru. „Fantastický úspěch. Nemůžu tomu uvěřit. Jsem šťastná,“ sypaly ze sebe anglicky.
ESPN, BBC, Eurosport, Tennis Channel... „Ale jo, užívám si to tady se vším všudy,“ mávla rukou Muchová. Včera jich zvládla 14! A co teprve ten blázinec po finále!