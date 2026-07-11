Jak se dostat na ženské finále Wimbledonu: Lupen za šílené peníze... Nebo kopec za »hubičku«!
Boží láska je prý zdarma, nelze si ji koupit. Ale do chrámu tenisu na sobotní finále s českou účastí se dá pořád dostat – za nekřesťanské peníze. Nebo za několik otčenášů?!
Že je centrální dvorec v All England Lawn Tennis Clubu jen pro vyvolené? Jasně, do královské lóže se běžný fanoušek bílého sportu nedostane. Ale na oficiálních internetových stránkách turnaje pořád pár vstupenek do hlediště na finále Wimbledonu Muchová – Nosková zbývá!
Jen je potřeba sáhnout hluboko do kapsy, protože nejlevnější lupen vyjde na zhruba 100 tisíc v přepočtu na české koruny. Existuje však levnější varianta, při níž bohužel ani modlitba nepomůže na centrkurt. Ale aspoň našinec ochutná jahody se smetanou a držet palce krajankám může na ikonickém Henmanově kopci.
Za kolik?! Lístek do areálu stojí pouhých 600 Kč! „Ano, je to nepříjemných pár hodin čekání ve frontě, ale věřte mi: Výsledek stojí fakt za to,“ popsala zážitek fanynka s příznačným jménem Julie Smetanová