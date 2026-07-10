Nečasovi fandili Češkám na Wimbledonu: Martin v plavkách a bojovka v taxíku!
Zatímco se fanoušci třásli nervozitou především u televizních obrazovek, několik málo vyvolených českých celebrit mělo tu čest a užilo si semifinálové bitvy českých tenistek v Londýně naživo. Cesta k tomuto životnímu zážitku ale nebyla vždy úplně hladká.
Mezi šťastlivci v hledišti zápasů Karolíny Muchové a Lindy Noskové se objevili Lucie Šafářová s Tomášem Plekancem nebo hokejista Martin Nečas se snoubenkou Nikolou. A právě hvězdná návštěva ze zámořské NHL měla za historickým zápisem do české tenisové kroniky docela strastiplnou cestu.
„Oblečte se s námi na Wimbledon,“ přihlásila se svým sledujícím jako obvykle. Jenže tentokrát to nebylo žádné tradiční poskakování v její luxusní šatně, které mají její fanoušci tak rádi, ale docela napínavá bojovka. „Bude to v tomhle taxíku, protože nestíháme dojet na hotel a potom na Wimbledon, takže to bude tady,“ ukázala rukou přímo do útrob vozu, zatímco s Martinem Nečasem už mířila na ostře sledované semifinále.
A jak slíbila, tak také udělala. Husarský kousek s kompletním převlečením ve stísněných prostorách předvedla se vším všudy. „Jedeme na semifinále obou našich českých holek, což je splněný sen. Mám docela dobrý outfit, i když jsme zjistili teprve včera v sedm večer, že sem letíme,“ odhalila pozadí nečekaného výletu.
„Jdu vám ho ukázat, jdu si totiž tady otevřít kufr,“ zahekala při náročné manipulaci se zavazadlem uvnitř vozu. Ke svému pečlivě vybranému oblečení se ale musela prodrat přes jiné propriety. Jako první nevytáhla z kufru nic jiného než tenisovou raketu. Tu ihned odložila stranou a následně ukázala parádní jahodovou sukýnku, kterou už měla nějaký čas v šatníku. K Wimbledonu totiž zkrátka neexistuje nic ikoničtějšího než tradiční jahody se smetanou.
„Přehodím si tílko, to bude zajímavé,“ uchichtla se nad dalším kaskadérským krokem. Vše ale zvládla na jedničku. S výběrem bot jí ovšem musel pomoci její snoubenec. Nikola se rozhodovala mezi černými a bílými luxusními střevíčky. Zatímco Martin doporučoval čistě bílé, Nikola raději zvolila černé. „Mně se v těchhle bude o trošku líp běhat,“ vysvětlila vcelku logicky svou volbu.
„Venku je 33 stupňů a v tomhle taxíku tak padesát,“ postěžovala si v dramatické chvilce. Zcela upřímně to nebylo nic záviděníhodného, zvlášť při snaze převléci se po dlouhém letu na tak stísněném místě. Poté se již pustila do zkrášlování obličeje a úpravy účesu. Místo tvářenky použila trochu neobvyklý kosmetický prostředek. „To je balzám na rty, mimochodem,“ komentovala celou situaci s humorem. A improvizoval i Nečas. „Marťa jde v plavkách, protože si nemůže vyžehlit své oblečení,“ práskla vzápětí na vítěze Zlaté hokejky 2026.
„Tak jdeme na to. Ať české holky vyhrajou,“ zafandila na videu těsně před duelem. A po něm už jásala se všemi ostatními českými fanoušky. Muchová s Noskovou totiž vybojovaly společné wimbledonské finále. Zvlášť po první a nesmírně dramatické bitvě Karolíny ukázala Nikola do kamery svou roztřesenou ruku přímo z hlediště. Přesně takové infarktové emoce totiž cítil naprosto každý správný český tenisový fanoušek.