Na české finále do Wimbledonu míří i rodiče Karolíny Muchové: Zpověď slavného táty!
On na zeleném pažitu dával góly v lize i v evropských pohárech. Dcera Josefa Muchy (58), legendy Sigmy, Karolína na stejném povrchu prolétla do českého fi nále proti Noskové. „Chtěl bych se do Wimbledonu podívat, řešíme to,“ přiznal Blesku fotbalový kouč ze soustředění olomouckého týmu do 19 let.
Měl jste čas aspoň po očku koukat na semifi nále?
„Díval jsem se na celý zápas. Krásný tenis! Jsem rád, že se to v kritických okamžicích překlopilo na Kájinu stranu.“
Byl jste nervózní?
„Vždycky jsem si říkal, že tenhle míč je důležitý, tenhle taky... Ale to byl vlastně nakonec každý, že? (úsměv) No, fandil jsem, ale že bych byl vyloženě nervózní, to ne.“
Dostal jste asi hodně gratulací, že?
„To máte pravdu. Připadalo mi, že to fi - nále hraju já. (smích) Tolik jsem dostal esemesek, krásný!“
Když u dcery mezi ostatními míčovými sporty vyhrál tenis, snil jste o tom, že jednou bude hrát o stříbrný talíř?
„Tak daleko jsem nepřemýšlel. Dělala postupné krůčky. Dostala se na Wimbledon do kvalifi kace, pak do hlavní soutěže. Říkali jsme si doma: Fajn úspěch. Pak vypadávala v prvním kole. A kam až to dotáhla teď? Abych řekl pravdu, tak by mě to dřív ani nenapadlo, protože konkurence v tenisu je obrovská.“
Prý od vás Karolína nikdy neslyšela: Musíš!
„Kdybychom na ni tlačili, tak by nehrála tenis. Byla výhoda, že jsme sportovní rodina a že jsem nebyl blázen, abych ji nutil do tréninku. Ona si za tím šla spíš sama, nikdy jsme ji nenutili.“
Jste pyšný i na to, jaká je Kája pohodářka – na kurtu i mimo něj?
„Určitě! Celý život se chovala slušně. Jaká je v životě, taková je na kurtu.“
Titul – nebo vlastně i finále – Wimbledonu si zaslouží oslavu. Co vy na to?
„Vůbec jsme to takhle dopředu neřešili. Vím, že Karolína moc oslavy nemá ráda. Bude to spíš na ní.“