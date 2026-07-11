Reprezentant Hložek si vzal krasavici Veroniku: Svatba na »televizním« zámku!
Z půvabné brunetky Veroniky (25) je paní Hložková! Reprezentační útočník Adam Hložek (23) oficiálně zpečetil svůj vztah s kočkou, která mu stojí po boku už od úspěšných začátků v dospělém fotbale.
„Je to moje největší fanynka,“ chlubil se Adam ještě jako teenager v A-týmu Sparty. Už tehdy šťabajzně záviděly desítky fotbalových fanynek, že ulovila »bizonka«. Asi si byli souzeni – ona holka z Brna, on kluk z 29 kilometrů vzdálených Ivančic. Od pátku už jsou svoji.
Veselka za přítomnosti několika reprezentantů proběhla v noci z pátku na sobotu, »Hložan« se ženil na stejném místě jako šest let zpět jeho exparťák z Leverkusenu Patrik Schick (30) - na zámku Bon Repos ze známého pořadu Peče celá země.
Zásnuby stihl pár během vítání roku 2025, Adam o ruku žádal na dovolené v Dubaji. „Ano,“ své krásce zašeptal až rok a půl poté. Rozlučku se svobodou si Verča užila ve španělské Marbelle, kam ji teď Adam vezme na svatební cestu? A stihne to vůbec, když už příští sobotu hraje jeho Hoffenheim první přípravný zápas?