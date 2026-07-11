Reprezentant Hložek si vzal krasavici Veroniku: Svatba na zámku!

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Adam Hložek si na zámku Bon Repos vzal svou partnerku Veroniku.

Z půvabné brunetky Veroniky (25) je paní Hložková! Reprezentační útočník Adam Hložek (23) oficiálně zpečetil svůj vztah s kočkou, která mu stojí po boku už od úspěšných začátků v dospělém fotbale.

„Je to moje největší fanynka,“ chlubil se Adam ještě jako teenager v A-týmu Sparty. Už tehdy šťabajzně záviděly desítky fotbalových fanynek, že ulovila »bizonka«. Asi si byli souzeni – ona holka z Brna, on kluk z 29 kilometrů vzdálených Ivančic. Od dneška už jsou svoji.

Veselka za přítomnosti několika reprezentantů proběhla v noci z pátku na sobotu, »Hložan« se ženil na stejném místě jako šest let zpět jeho exparťák z Leverkusenu Patrik Schick (30) - na zámku Bon Repos ze známého pořadu Peče celá země. 

Zásnuby stihl pár během vítání roku 2025, Adam o ruku žádal na dovolené v Dubaji. „Ano,“ své krásce zašeptal až rok a půl poté. Rozlučku se svobodou si Verča užila ve španělské Marbelle, kam ji teď Adam vezme na svatební cestu? A stihne to vůbec, když už příští sobotu hraje jeho Hoffenheim první přípravný zápas?

Adam Hložek si na zámku Bon Repos vzal svou partnerku Veroniku.
Adam Hložek si na zámku Bon Repos vzal svou partnerku Veroniku.
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