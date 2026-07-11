Český mejdan v královské loži: Navrátilová, Kvitová a další po boku princezny Kate
Královské lóži vévodila rudá! Oblékla ji překrásná Kate, princezna z Walesu, legendární tenistka Martina Navrátilová, která jí v boxu dělala společnost, ale taky dvojnásobná wimbledonská královna Petra Kvitová, která v březnu porodila dvojčata.Tím ale soupis české smetánky ve slavném VIP boxu nekončí...
Největší pozornost poutala před zahájením českého finále princezna z Walesu. Kate na finále dorazila v naprosto úchvatných karmínově červených šatech, ve kterých doslova zářila. S úsměvem rozdávala pozdravy a následně usedla na jedno z nejprestižnějších míst v lóži – přímo vedle česko-americké tenisové legendy Martiny Navrátilové. Obě dámy byly během zápasu často k vidění, jak spolu živě diskutují a sdílejí dojmy z vynikajícího tenisu, který obě české finalistky předváděly.
Navrátilová, devítinásobná wimbledonská šampionka ve dvouhře, pochopitelně nedorazila sama. Doprovod jí dělala její manželka Julia Lemigova.
Česká stopa však v královské lóži nekončila jen u jména slavné rodačky z Řevnic. Mezi pozvanými hosty nechyběl ani legendární Jan Kodeš, vítěz Wimbledonu z roku 1973. Zápas si nenechala ujít ani dvojnásobná královna londýnské trávy Petra Kvitová, kterou doprovází její manžel a trenér Jiří Vaněk. Když se dozvěděla, že ji Muchová i Nosková označily za jednoho ze vzorů, proč k Wimbledonu vzhlížely, usmála se: "Trochu se kvůli tomu cítím stará."
Slavnostní den a mimořádný úspěch českého sportu si přímo na místě užil také český velvyslanec ve Spojeném království Václav Bartuška, kterého doprovázela jeho manželka, světově uznávaná harfistka Kateřina Englichová.
Organizátorům se podařilo do lóže vměstnat opravdu pestrou směsici tenisových ikon. Své místo tu našly i bývalé světové jedničky Maria Šarapovová a Simona Halepová, které s respektem sledovaly fascinující výkony českých hráček.
Nechyběly pochopitelně ani filmové hvězdy. Pozvání přijala držitelka dvou Oscarů, americká herečka Jodie Fosterová, která patří k velkým tenisovým fanynkám. Nechyběla ani představitelka seriálové Emily v Paříži Lily Collinsová.