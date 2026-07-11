Poražená Muchová nemohla zadržet slzy, ale... Vtipem »zbořila« centrkurt!
Nejlepší finále Wimbledonu všech dob? Dost možná, ale určitě to nejemotivnější! Tenisová kometa Linda Nosková (21) v něm po neskutečné bitvě umlátila kámošku Karolínu Muchovou (29) a při ceremoniálu pak plakaly obě.
Klika pro tuzemské fanoušky, že obě slečny jsou Češky a titul byl tím pádem už dopředu doma, jinak se o sobotním večeru naplnily nemocniční koronárky k prasknutí. Takové finále se jen tak nevidí! Plný pytel emocí, zvratů, parádních tenisových úderů a na konci i dojemných scén.
Když Muchová převzala od princezny Kate malý talíř pro poraženou finalistku, za frenetického aplausu 14 tisícovek diváků se rozvzlykala. „Strašně těžké teď mluvit, bolí to,“ hlesla už po svém druhém prohraném grandslamovém finále v kariéře. „Blahopřeji Lindě, své bývalé kámošce,“ rozesmála vzápětí všechny.
"Dělám si samozřejmě legraci. Jsi tak mladá a tohle bylo tvé první grandslamové finále. Zvládla jsi to a to, jak jsi hrála, bylo neuvěřitelné. Jsi také skvělý člověk, moc ti a tvému týmu gratuluji. Zasloužíš si to," uvedla Muchová, která se při děkování přátelům a rodině znovu rozplakala.