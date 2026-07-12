Linda Nosková v českém finále ovládla Wimbledon: Co se dělo v zákulisí?

Tvář schovala po proměněném mečbolu do dlaní, skácela se na záda a předlouho nedokázala pochopit, co vlastně dokázala. Linda Nosková (21) je wimbledonskou šampionkou! S kamarádkou Karolínou Muchovou (29) světu předvedly show plnou zvratů a emocí, na kterou se bude dlouho vzpomínat.
Češi v královské lóži
S trochou nadsázky mělo být u pozvánky připsáno: dress code červená, cestovní pas český! Při včerejším finále totiž hned tři důležité dámy – princezna Kate a tenisové legendy Martina Navrátilová s Petrou Kvitovou – dorazily v červeném. I díky dvěma zmiňovaným to byl hotový český mejdan!
Vlevo od Kvitové seděl její manžel Jiří Vaněk, vpravo tenisový velikán Jan Kodeš, se kterým se Petra hodně nasmála. Mezi čestnými hosty nechyběl ani český velvyslanec v Británii Václav Bartuška s chotí. A nemluvě o hráčských lóžích, kde bylo »přečechováno«.
Klobouky a větráčky
Stejně jako v Česku i v Londýně teploty spolehlivě překračují třicítku a do toho ty nervy! Obecenstvo se v královské lóži ve třetím setu snažilo osvěžit všemožnými způsoby. Někdo se chopil chladivého drinku, jiný kapesního větráčku. A téměř všichni nasadili kloubouky, které bylo na samém konci potřeba smeknout nejen před novou královnou All England Clubu, ale i její soupeřkou.
Petra Kvitová i Martina Navrátilová se ve třetím setu chránily před sluncem klobouky. • Repro Eurosport
Linda rozplakala Martinu
Drama jako na horské dráze ovládla nakonec Nosková a převzala slavný talíř z rukou princezny Kate. Pak spustila svou děkovnou řeč, jejímž závěrem dojala celý svět. „Je ještě jedna osoba, které bych chtěla poděkovat, své mámě. Určitě bych tady bez tebe nestála, tak děkuji...,“ poslala polibek do nebe a vzápětí se rozplakala.
Paní Ivana zemřela předloni po těžké nemoci, těsně před Wimbledonem... Dojemný okamžik, který každého chytl za srdce, v královské lóži brečela i legendární Navrátilová. Žena, která na posvátném centru začala v roce 1978 psát historii českých šampionek a na kterou Linda zatím jako poslední navázala.
- Lindina děkovná řeč nebyla jediným momentem, který fanoušky dojal. Svět také obletělo video oficiálního wimbledonského účtu s názvem "Tátové a dcery", které odhalilo, co se dělo po slavnostním ceremoniálu. Přestože Josef Mucha a Drahoš Nosek fandili během zápasu každý v boxu své dcery, když se české hvězdy fotily s trofejemi, našli jeden druhého, podali si ruce a chvíli infarktovou bitvu rozebírali.
Tátové po bitvě
Ceremonie uvnitř a rozhovor s Kate
Linda, která si neustále na hruď tiskla svou přenádhernou trofej, potom zamířila do útrob centrálního dvorce, kde ji čekala celá řada tradičních procedur. Šéfka All England Clubu ji na hruď připla speciální odznak členky klubu, který Lindě přinese celou řadu privilegií. Pak ji odvedla ke speciální tabuli vítězek, na níž již bylo zaneseno i její jméno. Pak už šampionka zamířila mezi VIP hosty královské lóže, kde se krátce zastavila s českými legendami Petrou Kvitovou a Janem Kodešem. Podruhé si také mohla promluvit s princeznou Kate, která jí jen pár minut předtím předala na centrkurtu slavnou trofej.
Co si řekly s Navrátilovou?
Zápas Linda zhodnotila taky s legendami bílého sportu Martinou Navrátilovou a Billie Jean Kingovou . „Mohlo to být ve dvou setech," posteskla si čerstvá šampionka. „No jasně, ale takhle to bylo zajímavější pro diváky," odpověděla jí její krajanka, která slavný Wimbledon ovládla hned devětkrát.
Poklona na ikonickém balkoně
A pak už to přišlo! Moment, o kterém sní všichni profesionální tenisté. Linda sevřela talíř a vykročila s ním na slavný balkón, aby ho ukazála nadšeným davům pod sebou. Česká královna se usmívala, pózovala a nakonec naznačila i poklonu (video zde>). Samotné se jí přitom po sobotním dechberoucím zážitku klaní celý svět.
Bublinky s kámoškou
Novou šampionku pak čekal dlouhý kolotoč mediálních povinností, ale našla si i čas na oslavu. Její blízká kamarádka a manažerka Agáta Černá poslala do světa fotku, jak s Lindou slaví se skleničkou bublinek v ruce. Je jasné, že určitě nebyla poslední...
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