Šampionka Nosková po triumfu: Mejdan až do rána! A prosba, kterou odrovnala Navrátilovou
Noc před dechberoucím finále se Linda Nosková prý báječně prospala, po něm ale nezamhouřila oka! Své fanoušky pozdravila v neděli v šest hodin ráno jako čerstvá wimbledonská šampionka po pořádné párty.
„Dejte mi pár hodin, abych si uvědomila, co se to stalo. Je 6:07 a já stále nespím, dneska bude dobrý den," napsala Linda k rozcuchanému selfíčku, které vložila na svůj instagram.
Wimbledonský talíř od princezny Kate převzala v sobotu krátce před osmou večer, pak ji čekal kolotoč tradičních ceremonií a taky mediálních povinností. S manažerkou Agátou Černou si stihla dát rychlou skleničku šampaňského a zase zaplula mezi kamery a mikrofony.
Na závěr programu byl na řadě rozhovor pro prestižní Tennis Channel, který s ní vedla i legendární Martina Navrátilová. Linda rozdávala úsměvy, trpělivě znovu vyprávěla o svých začátcích, smrti maminky i rozhodujícím okamžiku celého zápasu, až nakonec všechny rozesmála.„Můžu se už jít opít, prosím," zaúpěla.
Pobavená Navrátilová ji ale nechtěla propustit jen tak. „Já potřebuju vědět, co je tvoje oblíbené pití," naléhala. „Jsem otevřená úplně všemu," kontrovala Linda, než opustila studio.
A jak je vidno z ranního hlášení šampionky, oslavy se pěkně protáhly. Neděli přitom prospat určitě nemůže. Čeká ji oficiální focení s trofejí a především tradiční večeře šampionů, jejíž součástí by měl být i tanec s mužským vítězem turnaje. Souboj Zvereva se Sinnerem přitom začíná až v pět odpoledne, takže i dnešek bude určitě dlouhý...