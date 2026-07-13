Neuvěřitelný příběh nové tenisové královny Lindy Noskové (21): S rodiči přespávala na nádraží!
Zní to tak, jako by si K. J. Erben opět za groš nechával vyprávět lidové pohádky. Nebo jako z pera hollywoodského scenáristy. Ale tohle se fakt stalo! Na wimbledonský trůn usedla Linda Nosková (21), obyčejná holka z valašské dědiny!
„Ježíš, to je na knihu,“ začal povídání ve slavném All England Clubu pan Drahoš Nosek, sedmdesátiletý důchodce. V dosud poslední kapitole jeho dcera v sobotu na centrálním dvorci v krásném mači přemohla kamarádku Karolínu Muchovou (29) 6:2, 5:7, 6:3. Na nejstarším turnaji světa slavila před zraky tenisové i té skutečné šlechty triumf. Wimbledonskou královnou se stala opět Češka!
A skromná Linda Nosková navíc ukázala, že v bílém sportu nemusí sbírat vavříny jen děti »horních deseti tisíc«. „Jsem moc ráda za to, že nejsem primadona z vyšší třídy, co si došla do tenisového světa,“ děkovala paní Štěstěně už dřív.
Linda vyrostla za devatero horami a devatero řekami v Bystřičce na Vsetínsku. Na samotě u lesa ráda lezla po stromech, jezdila na koni. Necivěla pořád do mobilu. „Bylo to krásné dětství, jaká už moc nejsou,“ vzpomínala v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Na kurtu spíš zprvu skotačila kolem rodičů, ale s raketou začínala později – až v sedmi letech. Tehdy nikdo v téhle Popelce neviděl hvězdu bálu šampionů ve Wimbledonu.
Sáhnutí na dno
Zlom nastal v malém klubu Na Dolině v Trojanovicích schovaném pod vrcholy Beskyd. „Všichni ostatní měli bohaté tatínky, kteří to platili, a maminky, co s nimi jezdily. To, co jsme dělali my dva... To byla hrůza, my si s manželkou sáhli opravdu na dno, abychom jí to umožnili,“ vyprávěl táta Noskové pro web iSport.czo prvních turnajích.
„Protože, když jsme začali, tak jsme neměli v podstatě co jíst a kde bydlet. S manželkou jsme se tenkrát rozvedli ze svých předchozích manželství (Linda má dva nevlastní bratry a dvě nevlastní sestry – pozn. aut.), všechen majetek nechali těm druhým a začínali znovu. Když se Linda narodila, byl jsem každý měsíc tři tisíce v minusu. Manželka neměla nic, já dělal výpravčího a musel jsem sbírat staré železo, abychom to vůbec přežili,“ popsal.
Finanční podmínky se zlepšily, až když zemřeli Lindini prarodiče. „Prodal se domeček a já zaplatil dluhy. Tehdy jsme konečně mohli koupit aspoň auto a nějak fungovat. Do té doby jsem měl jako výpravčí aspoň dráhu zadarmo. Takže jsme do Prahy jezdili vlakem a spali všichni na nádraží za pětistovku,“ šokoval.
Z chudých poměrů královnou
Linda už jako členka TK Precheza Přerov v roce 2021 ovládla juniorku na French Open. O pět let se tulí ke stříbrnému talíři a z nebe dojatě shlíží maminka Ivana, která před Wimbledonem 2024 bohužel podlehla rakovině. Zazvonil zvonec a... Pohádky nemusí být konec!