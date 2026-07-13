Co se dělo v zákulisí bezprostředně po triumfu Noskové? Špitání s princeznou! Víme, co si řekly
Nové wimbledonské královně se klaní i opravdová princezna! Majestátní Kate (44) zahrnula Lindu Noskovou (21) samými komplimenty.
Dvě a půl hodiny se bila na kurtu, hned poté ale vyčerpané Lindě začala podobně dlouhá »druhá směna« – ceremoniál se slavným talířem, tradiční pózovačka na balkonu, nepřeberné množství rozhovorů... A také opětovné shledání s Kate, která na Noskovou po původním krátkém blahopřání přímo na trávníku tentokrát trpělivě čekala v zákulisí All England Clubu.
„Ještě jednou velice gratuluji! Byl to tak úžasný zápas, zůstane vám tolik vzpomínek. Opravdu to bylo něco unikátního. Zápas se přeléval ze strany na stranu, ale jak jste se s tím vším poprala, to bylo fantastické!“ rozplývala se princezna z Walesu a dojaté Lindě pak s úsměvem »nařídila«: „Užijte si výhru, užijte si večer a užijte si oslavy!“
Česká vítězka se jen roztomile začervenala. „Já ani nevím, jak tohle oslavit...“ špitla po životním triumfu. Kate ji ale ujistila: „To chápu, ale určitě to bude nezapomenutelné!“ A soudě podle toho, že Linda ani v šest ráno ještě nezahmouřila oko, to nezapomenutelné fakt bylo.