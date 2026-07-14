Skromná šampionka najednou neví, co s penězi: Ranec 102 milionů... Ale zůstane jí jen 47!
Konec chudoby, jsem super bohatá! Wimbledonský triumf přinesl tenisové kometě Lindě Noskové (21) i zlatý jackpot 102 milionů korun! Ale pozor, o více než polovinu přijde!
Prachy pro ni při její cestě nikdy nebyly cílem, odmala je zvyklá na skromný život. „Pro mě je hlavně důležité, abych to, co si vydělám tenisem, nějakým způsobem vracela,“ povídala pro Seznam Zprávy, kde popisovala loňskou charitativní misi v Tanzanii.
Teď na ni čeká šek na 3,6 milionu liber, zhruba 102 milionů korun. Co udělá s tak obrovskou sumou? Nejdřív bude muset Linda zjistit, kolik jí zbude, což možná bude nemilé překvápko! Triumfovala totiž v Británii, což je z daňového pohledu snad vůbec ta nejhorší destinace...
Nejvyšší daň
Tamní daňový úřad jí automaticky ukousne 20 procent jako srážkovou zálohu, kterou bude muset na konci roku dodanit. Spojené království má progresivní daňový systém, astronomický výdělek z Wimbledonu patří do nejvyššího daňového pásma 45 %.
Daní se ale až po odečtení nákladů, přičemž mezi uznatelné výdaje patří náklady na cestování, ubytování, plat realizačního týmu či nákup sportovního vybavení, což činí odhadem 15 až 20 procent. Suma sumárum, samotné Lindě zůstane cirka 47 milionů korun čistého! „Nejsem materialistický typ. Dávám peníze buď na charitu, nebo do cestování, než abych si koupila kabelku,“ mávla rukou nová česká hrdinka.
Lindino účtování
(v milionech korun)
|Hrubá výhra
|102
|Náklady (15 - 20 %)
|17
|Britská daň (45 %)
|38
|Čistá výhra
|47