Nádherná Nosková se Sinnerem na slavnostní wimbledonské večeři: Tanec šampionů!
Patří to k Wimbledonu stejně jako jahody se smetanou. Tečku za slavným turnajem vždy obstará tradiční tanec šampionů. Když se ale vedle Jannika Sinnera (24) postavila česká vítězka Linda Nosková (21), všem přítomným doslova spadla brada.
Letošní vítězové vytvořili naprosto úchvatný taneční pár. A to je přitom Linda podle slov svého tatínka„hrozný introvert“. Roli královny večera i ostře sledovaný společný tanec s mužským šampionem ale zvládla s noblesou, elegancí a bez sebemenšího zaváhání.
Výběr šatů se přitom neobešel bez drobných nervů. Ještě před samotným galavečerem česká hvězda v rozhovoru pro Tennis Channel přiznala, že zatím vůbec neví, jak slavnostní róbu vyřeší. Nepomohlo ani utěšování od legendární Martiny Navrátilové, že wimbledonský šatník nabízí nespočet možností. „Můžu už se jít, prosím, opít,“ zaúpěla s nadsázkou Linda.
Na parket nakonec vkročila v dechberoucích tmavých šatech, které vybrala s pomocí manažerky Agáty Černé ve speciální wimbledonské půjčovně. Jannik oblékl klasický černý smoking s motýlkem. Zatímco do té doby ovládal celý turnaj striktně bílý dress code, večernímu zakončení dominovala společenská černá. Do truchlení ale bylo na míle daleko. S naprostou bravurou a zářivým úsměvem si letošní šampioni střihli zhruba půlminutový tanec, příznačně na skladbu Let’s Dance, při kterém nechyběla ani efektní otočka.
Sálem se následně rozlehl mohutný aplaus. Žádné zaškobrtnutí, žádná známka nervozity. Linda zkrátka zabodovala ve všech směrech a Londýn nyní leží nové české tenisové královně u nohou.