Uplakané video bojovníka s rakovinou Chomy: Totální zvrat v léčbě!
Zázraky se dějí. A to zdaleka nejen o Vánocích. Příběh bývalého florbalového reprezentanta Adama Chomy (24) semkl v posledním roce celé Česko. Mladému sportovci lékaři diagnostikovali vzácný, ale velice zákeřný zhoubný nádor. Nyní se však ozval z nemocnice s úžasnou novinkou.
„Zdravím, mé jméno je Adam Choma a vrátila se mi rakovina. Doktoři mi dávají poslední týdny či měsíce života,“ tato mrazivá slova uvedl ve svém videu ještě v květnu loňského roku. Jeho boj mohla díky videím, která pravidelně sdílí, sledovat doslova celá republika. Byla to šílená horská dráha. Všichni tomuto sympaťákovi z Ostravy celou dobu drželi a stále drží palce. Šance na vyhrání boje s neuroblastomem byla podle lékařů mizivá. Adam je ale rozený bojovník s obrovskou vůlí žít. Ve svém věku má totiž celý život teprve před sebou.
„Vítám tě u tohohle videa. Moc se omlouvám, že v tomhle videu projevuji city. Ale měl jsem teď v životě vůbec nejtěžší období, co jsem kdy měl. Už je to bez dvou dnů třetí týden, co jsem tady v nemocnici. A...“ začal svou nejnovější zpověď. Během roku přišel o vlasy a v posledním příspěvku měl navíc značně zastřený hlas. Záhy ale fanouškům vysvětlil, proč tomu tak je.
„Chemoterapie, vysokodávkovaná chemoterapie, klepu, se povedla. Návrat kmenových buněk se povedl. Mám ještě nějaké své problémy, které si tady budu muset odsedět třeba týden. Ale je to se mnou lepší. Je to se mnou prostě lepší,“ nechal naplno propuknout emoce a rozplakal se. V tu chvíli snad neexistoval sledující, který by také nesáhl po kapesníku. Znamená to definitivní výhru? V případě pacientů s rakovinou je potřeba kolem tohoto slova našlapovat nesmírně opatrně.
„Je to pro mě šíleně těžké o tomhle mluvit na veřejnosti, ani jsem to nechtěl točit. Ale je to prostě lepší, léčba byla fakt těžká. Procházím si tím nejtěžším obdobím ve svém životě, a to říkám, že fakt nejtěžším obdobím ve svém životě. Ale vypadá to dobře,“ pokračuje Adam v emotivním vzkazu.„Byl jsem na dně, a tím myslím opravdu na dně. Jediné, co jsem mohl dělat, bylo čekat do dalšího dne, než se celé tělo začne samo opravovat. Na tento proces čekám i teď. Nemůžu jíst kvůli bolestem, které po chemoterapiích prostoupily celým tělem. S pitím je to taky velmi složité, jelikož má střeva v tento moment zatím nefungují,“ doplnil přesně svůj zdravotní stav.
Přesto je obsah těchto slov obrovským zázrakem. Před rokem fakticky umíral, dnes se možná pomalu vrací k tomu, co má tolik rád. K normálnímu životu. „Až vyjdu z nemocnice, tak o tom ještě natočím video. Už se mi to krátí. A vám, lidi, chci jenom říct, že když budete řešit nějaké blbosti... Zkuste si uvědomit, že se můžete napít vody, nebo se najíst, nebo jít někam ven, nebo cokoliv. Važte si každého momentu. Protože někteří lidé tuhle možnost nemají,“ apeluje silně na každého, kdo zbytečně plýtvá silami na všední malichernosti.
„Předpokládá se, že tady budu ještě zhruba týden, aby bylo vše lepší a mohli mě s čistým svědomím pustit domů. Dva dny zpátky jsem vážil 89 kg, dneska ráno to bylo 81 kg,“ připsal na závěr, že tento snad již poslední nutný krok k vytouženému vyléčení ho stál a stále ještě stojí mnoho sil a nepředstavitelné bolesti.