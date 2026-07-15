»Druhý tatínek« Lindy Noskové: Zpověď o jejích začátcích
Na valašských kotárech rodiče často nechodí pro ránu daleko. Ale Linda Nosková (21), která ovládla slavný Wimbledon, takhle tvrdou výchovu nikdy nepotřebovala. Jaká byla jako dítě?
Česká tenistka se ve Vsetíně nenarodila v peřince. Nikdy nežila ve zlaté kleci. Maminka Ivana (†60), která v roce 2024 těsně před startem travnatého grandslamu podlehla rakovině, i táta Drahoš (70) ve svých druhých svazcích začínali od nuly.
„Neměli skoro nic, ale dali Lindě všechen čas i úsilí,“ vybavil si pro Blesk Petr Lehnert, majitel TK Na Dolině, jednoho z mateřských oddílů Noskové. Paní Ivana jej před 10 lety dokonce označila za druhého tatínka. Vždyť to byl on, kdo odvezl talentované děvče do Švýcarska do akademie Melanie Molitorové (69), mámy šampionky Martiny Hingisové (45).
„Rodiče toho u nás moc nezaplatili,“ prozradil šéf malého klubu v Beskydech, že kariéru letošní wimbledonské královny zčásti dotoval. Molitorová, jež pochází z Rožnova pod Radhoštěm, zřejmě z náklonnosti ke kořenům na Valašsku dávala Noskovým ruličky švýcarských franků. I proto nikdy neměla Linda frňák nahoru. V tenise i životě si vážila maličkostí. Vydržela tréninkové dávky Na Dolině i drsné metody u Hingisových. „Byla silná, skromná a poslouchala jako hodinky,“ vzpomínal až otcovsky šéf Lehnert.