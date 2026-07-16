Vysněné auto wimbledonské šampionky Noskové: Rozjela to v tesle!
Další splněný sen do sbírky! Česká tenisová senzace Linda Nosková (21) o uplynulém víkendu šokovala svět a ovládla legendární Wimbledon. Valašská rodačka ze skromných poměrů tak jen potvrdila, že když si něco umane, prostě to získá. Úplně stejně, jako když si už před časem splnila svůj velký sen o luxusní káře...
Zelená část jejího srdce zaplesala! V dubnu 2024 si Linda Nosková pořídila elektrický vůz značky Tesla. A po návratu z Londýna s trofejí pro vítězku rozjela za volantem mejdan s kamarádkou Agátou! Teslu Model 3 si vysnila.
„Jsem spokojená, i když starší generace takové auto možná vůbec nechápou, pro mě je to zábava,“ nechala se slyšet v podcastu Hanácké ozvěny tenistka, která se snaží chránit životní prostředí.