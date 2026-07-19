Oslava měla pro Federera katastrofální následky: Dvě ženy mu zapálily dům
Nejprve legendární tenista Roger Federer uchvátil fanoušky svým osamělým rozjímáním na tribuně slavného Wimbledonu, načež se vydal pořádně slavit. Osminásobný londýnský šampion si pozval zhruba čtyři stovky hostů na pompézní zahradní slavnost do svého sídla nedaleko All England Clubu. Dokonalá idylka se ale nečekaně rychle proměnila v ohnivé drama.
Velkolepá párty se doslova hemžila slavnými jmény. Kromě samotného hostitele Rogera Federera se ukázala i legenda snookeru Steve Davis nebo šampion MMA Tom Aspinall. Společnost se náramně bavila. O program se staral kouzelník, sokolníci předváděli dravce přímo v akci, zraky poutaly mistrovské pásy boxera Anthonyho Joshuy a luxusní šampaňské teklo proudem.
Stačily ale dvě nezodpovědné návštěvnice, které naprosto ignorovaly základní pravidla fyziky. Své nedopalky z cigaret odhodily přímo do dřevěné štěpky a ke katastrofě nebylo daleko. „Nejprve jsme si mysleli, že někdo griluje. Pak jsme ucítili silný zápach kouře a najednou bylo jasné, že hoří. Plameny se šířily velmi rychle,“ popsal napjaté chvíle jeden z hostů. Do boje s požárem, který už začínal ohrožovat klece s živými sovami, se okamžitě vrhla ochranka. Zkrotit oheň se podařilo zhruba za dvacet minut.
„Naštěstí bezpečnostní týmy pohotově zasáhly s hadicemi a kbelíky vody a po dvaceti minutách byl požár bezpečně lokalizován. Další chvíli pak jeden z mužů strávil monitorováním situace a dohlížením na to, aby nedošlo k dalším škodám,“ vylíčil pro deník The Sun jeden z návštěvníků. Všichni hosté museli být evakuováni a dvě provinilé ženy byly vyvedeny s jasným vzkazem, ať už se nevracejí. „Nakonec to byl ale velmi úspěšný a zábavný večer,“ nechal se slyšet s úsměvem další z přítomných hostů.