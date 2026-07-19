Sabalenková se snoubencem na Mykonosu: Ruka v plavkách na pláži
Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková (28) se v březnu pochlubila fanouškům zásnubami se svým vyvoleným, brazilským podnikatelem Georgiosem Frangulisem (37). Jejich intimní dotyky nyní zachytili fotografové na pláži, kde si zamilovaná dvojice užívala jeden druhého.
Po nevydařeném Wimbledonu, který ovládla Linda Nosková, sbírá Sabalenková síly na řeckém Mykonosu. Právě v Řecku tenistka opakovaně dobíjí baterky. Zamířila sem také v roce 2024 po čtvrtfinálové prohře na Roland Garros. „Selfie, plavání, čtení, vše opakovat,“ připsala k fotkám z jihu Evropy po loňské semifinálové prohře na Wimbledonu.
Letos si romantiku užívá se snoubencem Frangulisem. Společně vystavovali své postavy na prosluněné pláži Paraga a poté si dali večeři v japonské restauraci ROKA. Po letošní prohře v Londýně s Naomi Ósakaovou se nechala Sabalenková na tiskové konferenci slyšet, že se s každým míčkem cítila hůře. Mykonos je ale zjevně její balzám na duši.
Soudě podle žhavých fotografií je ta tam zachmuřená Běloruska. Její nastávající o ni pečuje jako o princeznu. Sem tam jí ochotně podržel ručník, jindy jí zase upravil zařezané bikiny. Ona mu naopak nabídla oporu při protahování. Skákali do vody jako puberťáci a na pláži poté společně chytali bronz. To vše pod přísným dohledem několika fotografů a kameramanů. Jejich soukromí je zkrátka pouze zdánlivé.