Tenistka Nosková se nemůže nabažit wimbledonské trofeje: S talířem v posteli
Nejkrásnější mazlení? Přece s wimbledonskou trofejí! Tenisová kometa Linda Nosková (21) si stále vychutnává životní úspěch a s talířem hupsla i do postele.
Proboha, co když je to všechno jen nádherný sen, ze kterého se probudím a zjistím, že mám prázdné ruce?! Možná aby se vyhnula podobnému šoku, vzala si Linda trofej do postele a kdykoli během noci pocítila pochybnosti, pevně ji sevřela: Ano, je moje!
Vrať ji!
Po návratu domů je v jednom kole, ale slavný talíř má stále při sobě – třeba i při grilování s kámoškou Agátou. Pravda, jde pouze o zmenšenou repliku ikonické Mísy Venus Rosewater, kterů zůstala v Londýně. „Vždycky mi ji vrazili do ruky na deset minut kvůli focení a pak zase vzali. To se opakovalo snad čtyřikrát,“ kroutila hlavou česká hvězda.
A tak musí Noskové stačit replika. Nemůže se jí nabažit, žertovala, že si ji doma vystaví místo televize. „A budu se na ni dívat,“ smála se.
|1 Milion liber, tedy 28 milionů korun, je hodnota originální Mísy Venus Rosewater.