Biatlonové spolužačky spolu. Landové to odsvědčila Soukalová: Poslední nevěsta
Bronzová z biatlonové štafety na olympiádě v Soči 2014 Jitka Landová (35) si v Jizerkách vzala do své životní štafety parťáka Petra, svou největší trefu.
Ve škole sedávaly vedle sebe, na biatlonových štacích sdílely pokoj a v sobotu Gabriela Soukalová (36) kamarádce svědčila na svatbě, čímž jí po letech vrátila »dluh«. Jitka Landová si vzala partnera Petra, už půldruhého roku jsou tři, mají syna.
Paní Nováková se z Jitky, která po kariéře na své bývalé základce učila tělocvik a angličtinu, stala během obřadu v přírodě vedle Jelení chaty Skladanky. To vše u příležitosti desetiletého výročí jejich vztahu! Členkami štafety z veleúspěšné éry, která z biatlonu udělala jeden z nejsledovanějších zimních sportů, byly ještě Veronika Vítková (37) a Eva Puskarčíková (35). I ty už založily rodiny, takže oblíbený sport žije v naději.