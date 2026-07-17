Puritánský manuál pro sportovní televizní vysílání: Cenzura sexy atletek?!
Pohled na tělesnou zdatnost i krásu nejlepších atletek světa některé pobuřuje. Podle Evropské vysílací unie (EBU) jde o sexismus! Proto v červnu vytvořila »cudnější « manuál, jak správně zabírat sportovkyně v TV.
„Následující pokyny nemají za cíl předepsat jediný způsob, jakým by se měla atletika vysílat,“ stojí v úvodu dokumentu, jejž vytvořila čtveřice žen včetně bývalé britské běžkyně Hannah Englandové. Méně záběrů zezadu, zespoda. Tlak na produkci čistě sportovních detailů, zpomalených snímků (ale jen na obličeje!) nebo ptačí perspektivy. Taková jsou doporučení, pod která se podepsalo i pár nynějších závodnic!
Strach o psychiku
„Atletky si chtějí užít sport, který milují, ne mít strach z nevhodných záběrů ve vysílání. Sama jsem se několikrát ocitla v situaci, kdy jsem řešila víc kamery než svůj výkon,“ míní revolucionářka od tyčky Bradshawová. Existují totiž zvrhlé weby, které tyto zdánlivě nevinné záběry sbírají. A pak se místo sportovních úspěchů internetem šíří spíš jen videa s jejich sexy těly.
„Úhly pohledu v kombinaci s genderovými stereotypy mohou mít za následek dlouhodobé dopady na psychické zdraví sportovců,“ přitakává srbská dálkařka Španovičová. Jen aby tímhle tempem nebylo atraktivnější koukat na teletext...
Vtipná reakce českých běžců: Ať hrají šachy!
„Kam ten svět spěje,“ povzdechl si dálkový běžec Holuša. Ale ve zdejší kotlině by měl být svět ještě v pořádku! Čeští atleti totiž nesouzní s názorem, že ve vysílání dochází k sexualizaci sportovců. A jak jinak si rýpnout než po švejkovsku: „Když gaťky. Když nechceš, vezmeš si kraťasy. Když nechceš hodně, hraješ šachy,“ glosovala na Instagramu atletka Kristiina Mäki (34). Jak prosté, vždyť procento textilu na svém těle neurčuje nikdo jiný než sportovec...
Šéf sportu na ČT Dusík to bere jako pseudokauzu: Roztažené nohy divákům nic neukážou
U »kulatého« stolu redakce České televize je téma (ne)vhodných záběrů už proklatě dlouho. To tvrdí Blesku šéfredaktor sportovní sekce Michal Dusík (55).
Co říkáte na doporučení, jak správně natáčet sportovkyně?
„Přijde mi, že se z toho dělá zbytečná kauza. Působí to fakt absurdně, když někdo vtáhl toto doporučující téma do veřejného prostoru jako příkaz. Navíc když se to řeší už dlouho, a ne jako něco nového, co je potřeba změnit.“
Jak dlouho se to už řeší?
„Možná ne v této grafické podobě, ale zhruba 20 let se o tom bavíme pořád dokola.“
Může to ovlivnit kameramany na ČT?
„Vliv to na ně mělo, má i bude mít. Další věc je, že kameramana vždycky řídí střihač nebo režisér. Ten pak určí, jestli je to dobrý, nebo špatný záběr.“
V jaké disciplíně je nejobtížnější najít »správný« záběr?
„Zrovna u výškařek... Když se postaví kamera proti laťce, jsou hlavně záběry, jak tam ty holky padají s roztaženýma nohama, což divákovi nic moc neukáže. Z toho atletického hlediska samozřejmě.“