Tragédie nedaleko místa smrti Dahlmeierové (†31): Zemřel horolezec Bánský (†46)!
Pouhý den po tragédii v Alpách zasáhla horolezecký svět další zdrcující zpráva, tentokrát z asijského pohoří Karákoram. Při pokusu o výstup na horu Biarchedi II přišel o život špičkový český horolezec Jaroslav Bánský (†46).
Neštěstí se odehrálo téměř ve stejnou dobu jako tragédie na Mont Blancu a má i děsivě podobný scénář. Bánského, stejně jako předtím Pavla Ž. na nejvyšší evropské hoře, nečekaně smetl padající kámen. Okolnosti jeho smrti však skrývají ještě jedno mnohem mrazivější spojení s minulostí.
Jaroslav Bánský byl v asijských horách součástí české expedice. Masiv Biarchedi II přitom horolezcům běžně slouží jako výchozí základna pro zdolání obávaného Laila Peaku. Za pár dní to bude přesně rok od chvíle, kdy právě na tomto sousedním vrcholu tragicky zahynula biatlonová šampionka Laura Dahlmeierová.
Bánský byl nejen elitním horolezcem, ale také hrdinou z povolání. Pocházel z Krkonoš, kde dlouhodobě působil jako obětavý člen místní horské služby. Do historie se nesmazatelně zapsal v roce 2022, když společně s Radoslavem Grohem a Zdeňkem Hákem úspěšně dokončili extrémní prvovýstup na himálajskou horu Chumbu. Za tento výkon po právu získali prestižní ocenění Výstup roku v kategorii Velehory. Tím však jejich spanilá jízda neskončila. Následoval další triumf v podobě společné expedice na Muču Kiš – jeden z posledních majestátních vrcholů planety, na kterém do té doby nestála lidská noha.
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