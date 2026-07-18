Shakira pochválila Messiho i jeho ženu: Kopanec do nevěrníka Piquého
Fotbalové prostředí je kolumbijské krasavici dobře známé. A to nejen proto, že hned čtyřikrát vystupovala na mistrovství světa. Zpěvačka Shakira (49) strávila mnoho let po boku španělského obránce Gerarda Piquého, který ji za zády podváděl s mladší ženou. A rodačka z Barranquilly si teď do svého ex velmi elegantně rýpla...
Celé to přitom působilo nesmírně nevinně. Shakira na sociálních sítích vysekla po zápase Argentiny proti Anglii, kde si jihoamerická země výhrou 2:0 zajistila postup do finále, poklonu hvězdnému Messimu (39).
„To, co Leo Messi předvádí, je naprosto neuvěřitelné! Ukazuje to hodnoty muže, který je nesmírně oddaný a disciplinovaný, vzdoruje času i všem nepříznivým okolnostem,“ vypsala se zpěvačka, která po letech vztahu s nevěrným Piquém o oddanosti partnera mluvit rozhodně nemohla.
„Dokazuje tak, že člověka nedefinuje věk ani to, co říkají ostatní,“ dodala ještě na adresu Messiho. Část jeho obřího úspěchu ale okamžitě přiřkla i jeho milované polovičce. „Vím, že mít po svém boku ženu, jako je Antonela, mu dává sílu a inspiraci, aby to dokázal!“
I když Shakiru příběh Messiho oddanosti musel pohladit po duši, nejspíš ji pod povrchem také trochu zabolel. Sama totiž pro vztah s Gerardem obětovala neskutečně mnoho. Utlumila svou hvězdnou pěveckou kariéru, přestěhovala se do Barcelony a porodila mu dvě děti.
Nakonec ale jejich rodinné štěstí ztroskotalo, když na veřejnost vyplynulo, že ji bývalý fotbalový obránce vyměnil za „mladší model“ v podobě blondýnky Clary. S tím se Shakira nakonec vypořádala po svém. Mimo jiné i pomocí písničky, ve které svému expartnerovi před celým světem pořádně naložila.