Manželka zesnulého fyzioterapeuta Mikuláše: Co mu táta spěchal říct k hrobu?
Fotbal miloval celým svým srdcem, ale sám se letošního sportovního svátku bohužel nedožil. Oblíbený fyzioterapeut českého národního týmu Vladimír Mikuláš (†49) v dubnu po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí ALS zemřel. Současné mistrovství tak sleduje už jen z fotbalového nebe. Jeho manželka Denisa teď ale na sociálních sítích ukázala moment, ze kterého naskakuje husí kůže...
Zápasy na šampionátu v rodině Mikulášových stále silně prožívají. Zejména ty, ve kterých nastupuje největší fotbalová ikona moderní éry. „Včerejší zápas na MS by Vladimírovi udělal radost. Jestli měl někdo rád Messiho, tak to byl Vláďa,“ svěřila se na sociálních sítích Denisa po duelu Argentiny s Anglií.
K dojemnému vzkazu připojila fotografii, na níž má její zesnulý manžel na sobě přiložený dres argentinské legendy s tradičním číslem 10. Že fotbalové debaty v jejich rodině se smrtí milovaného táty a manžela neskončily, dokazují i slova o Vláďově tatínkovi. Ten totiž neváhal ani minutu a o radost ze skvělého fotbalového zápasu se šel se synem okamžitě podělit.
„Tatínek mu to hned ráno jel alespoň vyprávět na hrob,“ přiznala Denisa u snímku místa, kde byl její manžel uložen k poslednímu odpočinku. „To je tak smutné, krásné a pomíjivé zároveň,“ uzavřela statečná vdova, která po manželově skonu sama s láskou vychovává jejich dvě malé děti.