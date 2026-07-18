Táta šampionky Noskové, který sbíral železo, i o penězích: Hlavně to zdraví!
Do 11. 7. 2026 byl Drahoš Nosek (70) obyčejným člověkem z Valašska. Pak jeho dcera Linda (21) ovládla Wimbledon, její rodinný příběh obletěl zeměkouli – a jeho poznávají na ulici.
„Pokud budu žít do 130, tak to strávím,“ usmál se táta vítězky travnatého grandslamu, když zaplněné náměstí v Přerově vítalo Noskovou, která tu má zapsánu trvalou adresu. „Mám teď zimomravky, jak se říká na Slovensku. Nejsme na to zvyklí,“ ošíval se Lindin první trenér.
Jedno oko nezůstalo suché, když jste líčil v Londýně, že jste neměli co jíst a vy jste coby výpravčí ještě musel sbírat železo. A ze dne na den je z Lindy boháč!
„Tak to bylo, no. Ale velké štěstí, že Linda je taková, jaká je, že ji to nezmění. Bude mít víc možností pomáhat.“
Říkala, že se zase chystá dělat charitu v Africe. Nemáte strach?
„Jo, tak kdybych měl strach... Musel bych si ji přivázat. To ale nepůjde. Ale já jsem byl taky takový divočák. Taky jsem lítal po světě, jak to šlo. Já jí moc fandím.“
Jste pyšnější o to víc, že kromě triumfu na turnaji turnajů se jí vede být skromnou holkou?
„Jsem šťastnej, že se to všechno dobře sešlo.“
Ale nebudete to mít drahé v hospodě u vás na Vsetínsku?
„Víte, co? Já končím. Jak jde o peníze, tak končím.“ (smích) Ale panáky nepijeme.“
Počkejte ještě. Linda sice tvrdí, že finanční úspěch není až tak podstatný. Ale nechtěl byste si vy splnit nějaký sen?
„Uf, v sedmdesáti letech? Zdraví, chlopeň dobrou! (klepe si na hruď) Nechte toho, dobrý, stačí!“
Bez manželky by to nešlo, ale...: Už má jinou!
Na co se pan Nosek teď nejvíc těší? „Hádejte! No, na klid samozřejmě. Myslím, že i Linda toho má dost,“ odpověděl táta královny All England Clubu. Přesto už stihl rozjímat nad milovanou chotí Ivanou (†60), která opustila tento svět těsně před Wimbledonem 2024...
„Bez ní by to nešlo. Bez ní by Linda neměla šanci. Já jsem ji naučil tenis. Ona říkala: Mně se tak líbí hrát tenis. A já jsem říkal: A proč to nehraješ? Tak jsem ji to začal učit, když byla Linda v kočárku. Když její syn Lukáš ji viděl hrát čtyři měsíce před smrtí, tak měl vyvalené oči, jak to umí,“ vzpomínal Drahoš a prořekl se, že po bolestné ztrátě už našel novou lásku. Inu, čas je nejlepší lékař!