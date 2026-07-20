Zadlužený Sýkora bude splácet čtvrt miliardy už navěky: Potopilo ho utajené konto v NHL
Mohl v klidu sedět na hokejovém vejminku. Jenže zlatý hoch Michal Sýkora (53) upadl kvůli zlatu do obřích dluhů. A ty si nejspíš vezme do hrobu. I proto, že tajil rentu ze zámoří!
Bývalý obránce, který si v dresu národního týmu dvakrát osahal pohár pro mistry světa (1996 a 2000), nalákal kamarády ze sportovního prostředí včetně tahouna extraligových šampionů z Pardubic Romana Červenky (40) i obyčejné smrtelníky na výnos ze zlatých cihliček. Jenže Sýkora přišel na buben! Nemá ani drahé kovy, ani peníze.
A věřitelé se obrátili na soud, aby vrátil přes 260 milionů Kč! V nekončících tahanicích před taláry nastal zásadní zvrat: Sýkorovi sice pardubický soud nejprve schválil oddlužení – po dobu pěti let by splácel směšných 18 866 Kč měsíčně, umořil by sotva 0,3 % z dlužné částky a pak by měl z hlediska zákona vyhráno. Ale po odvolání Vrchní soud v Praze Sýkorovi potvrdil konkurz, což znamená, že splácet Červenkovi a spol. bude až do smrti...
Žádná snaha
„Dlužník s měsíčním příjmem ve výši 40 500 Kč nevynakládá veškeré úsilí, jež po něm lze spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, neboť v souvislosti se získáním dalších příjmů nevyvinul dostatečnou snahu, zejména pak týká-li se důchodu z NHL,“ stojí černé na bílém v rozsudku. Někdejší reprezentant totiž před zraky Blesku už v lednu 2025 ohledně konta v Kanadě dělal, že neví, která bije. A protože během následujícího roku a půl se na Sýkorově přístupu nic nezměnilo, teď ho to konečně potopilo!