Byla to sr*čka! Hvězdný Rooney se s poločasovou show nemazal
Shakira, Madonna i Justin Bieber! Poločasová show při finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale byla plná hvězd, fanoušky si ale nezískala. Ti teď naopak tleskají legendě anglického fotbalu Waynu Rooneymu, který na celé této parádě nenechal nit suchou.
Poločasovou přestávku finálové bitvy mezi Španělskem a Argentinou vyplnila hudební show po vzoru finále amerického fotbalu Super Bowlu, kvůli čemuž se z obvyklé čtvrthodiny natáhla na téměř dvojnásobnou dobu. Vystoupili Madonna, Burna Boy, Justin Bieber nebo Shakira, na fotbal znovu došlo až po 27 minutách.
„Abych byl upřímný, nejlepší část pro mě byla, když to skončilo," vtipkoval ve studiu BBC Rooney. „Mám ty umělce fakt rád, ale tohle byla sr*čka. Vůbec mě to nevtáhlo, chtěl jsem, aby tam vrátili fotbal. Mám rád Burna Boye, mám rád Shakiru, mám rád Biebera, ale tohle bylo hrozně mdlé," smetl megalomanskou show.
Rooney si svou upřímností okamžitě získal fanoušky po celém světě. „Borec! Řekl to za nás všechny," přitakávají mu.