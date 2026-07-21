Liga národů se Španělskem, Anglií a Chorvatskem už volá: Češi, co tam chcete dělat?!
Mistři světa Španělé. Bronzoví Angličané. A k tomu Chorvaté, kteří Čechům v nedávné kvalifi kaci o MS nasázeli búra... Co na to chce tuzemský nároďák v podzimní Lize národů vymyslet?
Češi si v evropské soutěži, jež nahradila bezvýznamné přáteláky a může výrazně pomoci v postupu na velké turnaje, loni vydobyli postup mezi smetánku. V takzvané Lize A ovšem už nazdárky typu Albánie či Gruzie nenajdeme. A smrdí to pořádným průšvihem!
„Je to zajímavý a atraktivní los,“ mnul si přitom ruce šéf FAČR Trunda a dodal: „Chceme se konfrontovat s těmi nejlepšími, takže proč ne zrovna s Anglií, Španělskem a Chorvatskem.“ Tak snad to neskončí větší ostudou než uplynulý šampionát... Horší než Česko tam bylo pouze devět celků jako Haiti, Jordánsko nebo Curacao!