Liga národů se Španělskem, Anglií a Chorvatskem už volá: Češi, co tam chcete dělat?!

Autor: vba
Češi loni schytali nakládačku i od Chorvatů. Co s nimi provedou mistři světa?

Mistři světa Španělé. Bronzoví Angličané. A k tomu Chorvaté, kteří Čechům v nedávné kvalifi kaci o MS nasázeli búra... Co na to chce tuzemský nároďák v podzimní Lize národů vymyslet?

Češi si v evropské soutěži, jež nahradila bezvýznamné přáteláky a může výrazně pomoci v postupu na velké turnaje, loni vydobyli postup mezi smetánku. V takzvané Lize A ovšem už nazdárky typu Albánie či Gruzie nenajdeme. A smrdí to pořádným průšvihem!

„Je to zajímavý a atraktivní los,“ mnul si přitom ruce šéf FAČR Trunda a dodal: „Chceme se konfrontovat s těmi nejlepšími, takže proč ne zrovna s Anglií, Španělskem a Chorvatskem.“ Tak snad to neskončí větší ostudou než uplynulý šampionát... Horší než Česko tam bylo pouze devět celků jako Haiti, Jordánsko nebo Curacao!

Češi na MS skončili už ve skupině
Češi na MS skončili už ve skupině

Témata:  ČeskoAnglieŠpanělskoFotbalová asociace České republikyAlbánieChorvatskoGruzieHaitiLiga národů UEFAJordánsko

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