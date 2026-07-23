Poprava fotbalového novináře (†53): Jeho tělo našli spálené!
Itálií otřásá šílený příběh sportovního novináře Luigiho Esposita. Po několika dnech pátrání ho našli v lese mrtvého a zdá se, že žurnalista byl zavražděn způsobem, který připomíná mafiánské praktiky...
Děsivý nález čekal na záchranáře v zalesněné oblasti u města Eboli v provincii Salerno. Hasiči tam bojovali s lesním požárem, když v plamenech narazili na zuhelnatělé lidské ostatky. Policie na místě brzy potvrdila tu nejhorší variantu. Tělo patřilo pohřešovanému redaktorovi Luigimu.
Kriminalisté mají za to, že šlo o chladnokrevnou vraždu. Podle výsledků pitvy a zjištění státního zastupitelství byl Esposito nejprve zastřelen několika ranami. Pachatelé pak bezvládné tělo zapálili přímo v místě lesního požáru, čímž pravděpodobně chtěli brutální čin maskovat.
V blízkosti místa činu policisté objevili novinářovo opuštěné auto a několik prázdných nábojnic. Třiapadesátiletý žurnalista byl pohřešován od pátečního večera, kdy odešel ze svého domova v 50 kilometrů vzdáleném městě Nocera Inferiore. Co ho do Eboli přivedlo a kdo ho mohl chtít připravit o život, zatím zůstává zahaleno tajemstvím.
Luigi Esposito působil jako novinář na volné noze. Pravidelně přispíval pro regionální deník La Città di Salerno a televizní stanici Otto Channel. Jeho denním chlebem bylo mapování fotbalového dění v regionu. Detailně se věnoval především klubu Salernitana a zápasům třetí nejvyšší italské soutěže Serie C.
Do případu se už vložila Mezinárodní (IFJ) i Evropská novinářská federace (EFJ), které nekompromisně požadují důkladné vyšetření celé vraždy. Kriminalisté v tuto chvíli prověřují několik vyšetřovacích verzí a intenzivně zjišťují, zda motiv vraždy nesouvisel přímo s jeho žurnalistickou prací.