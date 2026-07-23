Zlatý střelec Torres: Triumf zapil vínem za pořádný majland
Velký úspěch si žádá velké oslavy! A střelec zlatého gólu z letošního MS přesně ví, jak na ně. Ferran Torres (26) si v šatně dopřál přípitek luxusním vínem, z jehož ceny se člověku točí hlava aniž by si moku vůbec lokl!
Když utichly ty nejdivočejší oslavy na hřišti a opadlo prvotní šílenství, zavládla v šatně novopečených mistrů světa o něco komornější atmosféra. A právě v tu chvíli přišel čas na pořádně drahý přípitek.
Torres spojil síly s Fernandem Llorentem a společně odšpuntovali exkluzivní lahev, která si o otevření vzhledem k historickému úspěchu přímo říkala.
Jak v televizním pořadu Más Vale Tarde práskl novinář Julio Suárez, hvězdná dvojice si v zázemí vychutnávala víno, jehož cena se pohybuje okolo 2 000 eur (přibližně 50 000 korun). Pro běžného smrtelníka nepředstavitelná suma za jeden večer s tekutým hroznem, pro čerstvé šampiony planety ale celkem zasloužená odměna.
I když padesát tisíc korun za jednu lahev zní astronomicky, pro Fernandna Llorenteho šlo vlastně o celkem »levnou« záležitost.
Bývalý obávaný útočník je totiž známým milovníkem luxusních ročníků a v minulosti se na sociálních sítích pochlubil lahví, jejíž cenovka vyrážela dech ještě víc. Stála neuvěřitelných 22 000 eur (přes půl milionu korun)! Oproti tomu byl mistrovský přípitek s Torresem vlastně ještě docela skromným špásem...