Po MS volá liga, kde jsou kluby jako... Hračky miliardářů! Na kolik vyjde titul?!

Autor: mib
  • Miliardáři v českém fotbale

    FIFA vydělala na právě skončeném MS v zámoří těžko představitelných 190 511 550 000 Kč (skoro 200 miliard)! V české lize, jejíž nový ročník začíná už o víkendu, se miliardy díky zámožným majitelům točí taky.

  • Devět nul

    V prosinci 2023 se po majetkovém vstupu Pavla Tykače (62) do Slavie v české kopané roztrhl pytel s boháči. Od té doby změnilo vlastníka dalších 10 elitních klubů a s postupem brněnských oddílů Zbrojovky i Artisu (díky trestu Karviné v korupční a sázkařské aféře) to v I. lize vychází jednoduše – s výjimkou Jablonce, který od šíbra Pelty koupil podnikatel Jakub Střeštík, majitelé všech mančaftů počítají jmění minimálně s devíti nulami!

    Pavel Tykač a Jaroslav Tvrdík v centru oslav

  • Motivace českých boháčů


    Co miliardáře na fotbalových klubech tolik láká? Vždyť v české kotlině to není primární zdroj příjmů. Ale případný úspěch na trávníku polechtá ego, třeba Tykač se sparťanským protějškem Danielem Křetínským (51) se coby obchodní rivalové mohou ještě více štengrovat. A hlavně je tu bonus: mistr ligy si i v sezoně 2027/28 zahraje bohatou Champions League! Tak čí prachy budou stačit na trofej?!

    Show před zápase Slavie s Bilbaem

  • SPARTA: Daniel Křetínský

    hodnota majetku: 381 miliard Kč

    Koupí letenského klubu v červnu 2004 si doktor práv otevřel dveře do velkého světa. Teď posiluje vliv i v londýnském West Hamu.

    Majitel Sparty Daniel Křetínský

     

  • PLZEŇ: Michal Strnad

    hodnota majetku: 533 miliard Kč

    Jeden z nejbohatších lidí na planetě dokonce zavítal za viktoriány na soustředění, aby jim popřál hodně štěstí. Na všechno ostatní má protřelého šéfa Šádka!

    Nejbohatší Čech Strnad takhle odzvonil vstup na burzu, i nové pořádky v Plzni.

     

  • JABLONEC: Jakub Střeštík

    hodnota majetku: nižší stovky milionů Kč

    „Za Míru Peltu dám ruku do ohně,“ tvrdí. Bývalý majitel s odloženým nástupem k výkonu trestu 5,5 roku totiž pořád v Jablonci nejlíp ví, kudy běží zajíc.

    Jakub Střeštík bude novým majitelem FK Jablonec

     

  • BOHEMIANS: Dariusz a Darek Jakubowiczové

    hodnota majetku: cca 3 miliardy Kč

    »Klokany« krmí otec a syn, jenž je absolventem prestižního gymnázia Open Gate založeného zesnulým boháčem Petrem Kellnerem (†56).

    Šéf Bohemians 1905 Darek Jakubowicz

     

     

  • OSTRAVA: Václav Brabec

    hodnota majetku: 4,5 miliardy Kč

    Baník má vytetovaný na hrudi a v minulé sezoně, kdy se slezský klub jen tak tak zachránil, se mu málem zastavilo srdce. Dočká se arény na Bazalech?

    Václav Brabec se ujal Baníku před osmi lety.

     

  • SLAVIA: Pavel Tykač

    hodnota majetku: 188 miliard Kč*

    Pro uhlobarona je vršovický celek srdcovou záležitostí. O to hůř nese, že si to po obhajobě titulu rozházeli s bossem Tvrdíkem u skalních fanoušků.

    Pavel Tykač nemohl na derby chybět

     

  • ML. BOLESLAV: Jiří Šimáně

    hodnota majetku: 14,1 miliardy Kč

    Faktickým vlastníkem je sice šéf FAČR David Trunda (50), ale kvůli střetu zájmů svěřil klub z města automobilů do rukou exšéfa Slavie.

    Jiří Šimáně

     

  • HRADEC KR.: Ondřej Tomek

    hodnota majetku: 34 miliard Kč

    Podnikatel si rád spravuje jmění sám, takže nejspíš i proto vycouval z vlastnické struktury »Votroků« generální manažer nároďáků Pavel Nedvěd.

    Ondřej Tomek

     

  • PARDUBICE: Karel Pražák

    hodnota majetku: 25 miliard Kč

    Pane mu říká i hokejová Sparta. Původně chtěl údajně přikoupit fotbalovou Olomouc, ale nakonec ve městě perníku sousedí s rivalem z Dynama Dědkem.

    Český miliardář Karel Pražák

  • LIBEREC: Ondřej Kania

    hodnota majetku: cca miliarda Kč

    Věří, že Slovan bude jeho největší byznysový projekt. Rád se svébytně projevuje ve veřejném prostoru. Ač sparťan, kšeftoval hlavně se Slavií.

    Liberecký majitel Ondřej Kania odpovídal na dotazy fanoušků

  • OLOMOUC: Pavel Hubáček

    hodnota majetku: 27,9 miliardy Kč

    Vlastní Grandhotel Pupp či Automotodrom Brno. Koupit Sigmu mu prý nejdřív zakázala manželka, ale on si novou investici prosadil stejně.

    Pavel Hubáček

     

  • TEPLICE: Milan Kratina

    hodnota majetku: 19 miliard Kč

    Největší ambicí majitele je přestavba stadionu Na Stínadlech. „Povolení staveb tu trvá jako v Kongu,“ zoufal si na začátku boje s úředním šimlem.

    Milan Kratina

  • SLOVÁCKO: Vítězslav Skopal, Pavel Buráň

    hodnota majetku kolem 4 miliard Kč

    V červnu prodal svůj podíl Zdeněk Zemek. Většinu tak už drží muž, který zbohatl na solárech. Garde mu s 25 % dělá kontroverzní podnikatel Buráň.

    Vítězslav Skopal

     

  • ZLÍN: Zdeněk Červenka

    hodnota majetku: 4 miliardy Kč

    V Baťově městě si musí dlouholetý vlastník připadat jako ve svém oboru, tedy v zemědělství: Jednou je úroda, podruhé není co sklízet.

    Zlínský Zdeněk Červenka s majetkem téměř 4 miliardy korun patří do stovky nejbohatších Čechů.

     

  • ZBROJOVKA: Vojtěch Kačena

    hodnota majetku: 12 miliard Kč

    Mezi »velkými kluky« působí trochu jako z jiného světa. I na fotbal aplikuje matematiku. Plány na nový stadion nechal na umělé inteligenci.

    Vojtěch Kačena

     

  • ARTIS: Igor Fait

    hodnota majetku: 7 miliard Kč

    „Plánoval jsem koupit Zbrojovku,“ netajil se brněnský patriot. Nakonec si pořídil Líšeň, přejmenoval ji a rýpe, že rivala vlastní Pražák.

    Igor Fait

  • Majitel Sparty Daniel Křetínský
    Majitel Sparty Daniel Křetínský

     

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