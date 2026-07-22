Po MS volá liga, kde jsou kluby jako... Hračky miliardářů! Na kolik vyjde titul?!

FIFA vydělala na právě skončeném MS v zámoří těžko představitelných 190 511 550 000 Kč (skoro 200 miliard)! V české lize, jejíž nový ročník začíná už o víkendu, se miliardy díky zámožným majitelům točí taky.
Devět nul
V prosinci 2023 se po majetkovém vstupu Pavla Tykače (62) do Slavie v české kopané roztrhl pytel s boháči. Od té doby změnilo vlastníka dalších 10 elitních klubů a s postupem brněnských oddílů Zbrojovky i Artisu (díky trestu Karviné v korupční a sázkařské aféře) to v I. lize vychází jednoduše – s výjimkou Jablonce, který od šíbra Pelty koupil podnikatel Jakub Střeštík, majitelé všech mančaftů počítají jmění minimálně s devíti nulami!
Motivace českých boháčů
Co miliardáře na fotbalových klubech tolik láká? Vždyť v české kotlině to není primární zdroj příjmů. Ale případný úspěch na trávníku polechtá ego, třeba Tykač se sparťanským protějškem Danielem Křetínským (51) se coby obchodní rivalové mohou ještě více štengrovat. A hlavně je tu bonus: mistr ligy si i v sezoně 2027/28 zahraje bohatou Champions League! Tak čí prachy budou stačit na trofej?!
SPARTA: Daniel Křetínský
hodnota majetku: 381 miliard Kč
Koupí letenského klubu v červnu 2004 si doktor práv otevřel dveře do velkého světa. Teď posiluje vliv i v londýnském West Hamu.
PLZEŇ: Michal Strnad
hodnota majetku: 533 miliard Kč
Jeden z nejbohatších lidí na planetě dokonce zavítal za viktoriány na soustředění, aby jim popřál hodně štěstí. Na všechno ostatní má protřelého šéfa Šádka!
JABLONEC: Jakub Střeštík
hodnota majetku: nižší stovky milionů Kč
„Za Míru Peltu dám ruku do ohně,“ tvrdí. Bývalý majitel s odloženým nástupem k výkonu trestu 5,5 roku totiž pořád v Jablonci nejlíp ví, kudy běží zajíc.
BOHEMIANS: Dariusz a Darek Jakubowiczové
hodnota majetku: cca 3 miliardy Kč
»Klokany« krmí otec a syn, jenž je absolventem prestižního gymnázia Open Gate založeného zesnulým boháčem Petrem Kellnerem (†56).
OSTRAVA: Václav Brabec
hodnota majetku: 4,5 miliardy Kč
Baník má vytetovaný na hrudi a v minulé sezoně, kdy se slezský klub jen tak tak zachránil, se mu málem zastavilo srdce. Dočká se arény na Bazalech?
SLAVIA: Pavel Tykač
hodnota majetku: 188 miliard Kč*
Pro uhlobarona je vršovický celek srdcovou záležitostí. O to hůř nese, že si to po obhajobě titulu rozházeli s bossem Tvrdíkem u skalních fanoušků.
ML. BOLESLAV: Jiří Šimáně
hodnota majetku: 14,1 miliardy Kč
Faktickým vlastníkem je sice šéf FAČR David Trunda (50), ale kvůli střetu zájmů svěřil klub z města automobilů do rukou exšéfa Slavie.
HRADEC KR.: Ondřej Tomek
hodnota majetku: 34 miliard Kč
Podnikatel si rád spravuje jmění sám, takže nejspíš i proto vycouval z vlastnické struktury »Votroků« generální manažer nároďáků Pavel Nedvěd.
PARDUBICE: Karel Pražák
hodnota majetku: 25 miliard Kč
Pane mu říká i hokejová Sparta. Původně chtěl údajně přikoupit fotbalovou Olomouc, ale nakonec ve městě perníku sousedí s rivalem z Dynama Dědkem.
LIBEREC: Ondřej Kania
hodnota majetku: cca miliarda Kč
Věří, že Slovan bude jeho největší byznysový projekt. Rád se svébytně projevuje ve veřejném prostoru. Ač sparťan, kšeftoval hlavně se Slavií.
OLOMOUC: Pavel Hubáček
hodnota majetku: 27,9 miliardy Kč
Vlastní Grandhotel Pupp či Automotodrom Brno. Koupit Sigmu mu prý nejdřív zakázala manželka, ale on si novou investici prosadil stejně.
TEPLICE: Milan Kratina
hodnota majetku: 19 miliard Kč
Největší ambicí majitele je přestavba stadionu Na Stínadlech. „Povolení staveb tu trvá jako v Kongu,“ zoufal si na začátku boje s úředním šimlem.
SLOVÁCKO: Vítězslav Skopal, Pavel Buráň
hodnota majetku kolem 4 miliard Kč
V červnu prodal svůj podíl Zdeněk Zemek. Většinu tak už drží muž, který zbohatl na solárech. Garde mu s 25 % dělá kontroverzní podnikatel Buráň.
ZLÍN: Zdeněk Červenka
hodnota majetku: 4 miliardy Kč
V Baťově městě si musí dlouholetý vlastník připadat jako ve svém oboru, tedy v zemědělství: Jednou je úroda, podruhé není co sklízet.
ZBROJOVKA: Vojtěch Kačena
hodnota majetku: 12 miliard Kč
Mezi »velkými kluky« působí trochu jako z jiného světa. I na fotbal aplikuje matematiku. Plány na nový stadion nechal na umělé inteligenci.
ARTIS: Igor Fait
hodnota majetku: 7 miliard Kč
„Plánoval jsem koupit Zbrojovku,“ netajil se brněnský patriot. Nakonec si pořídil Líšeň, přejmenoval ji a rýpe, že rivala vlastní Pražák.
Po MS volá liga, kde jsou kluby jako... Hračky miliardářů! Na kolik vyjde titul?!
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