Mrazivé svědectví syna Lemieuxe (†60) o důvodech otcovy sebevraždy: Závislost na sexu ...A vyhazov z domu!
Tři dny před sebevraždou zářil na zápase Montrealu se slavnostní pochodní. Jenže osobní život Clauda Lemieuxe (†60) nebyl zalitý sluncem. Naopak! Díky svědectví jeho syna Brendana (30) jsou známé důvody, proč se bývalá hvězda NHL oběsila.
„Všimli jsme si změn v jeho chování. V posledních dnech se to ale úplně zvrtlo,“ zahájil výpověď před policí Brendan Lemieux, jenž svého otce našel mrtvého 28. května v hale jejich nábytkářské firmy. A co konkrétně se tedy zvrtlo?
„Abych to zkrátil, moje máma zjistila, že už není střízlivý. Když říkám střízlivý, myslím tím závislost na sexu, nikoli na alkoholu. A to vše spustilo,“ pokračoval. „Ten večer před smrtí se jí se vším přiznal a ona mu řekla jen, aby vypadnul z domu!“ dodal, proč v nočních hodinách zamířil jeho otec do sídla firmy, kde zanechal dopis na rozloučenou.
„Cítili jsme, jak se v něm něco mění, i když jsme to nedokázali vysvětlit. Pořád si všechno přehráváme v hlavě a přemýšlíme, jestli nám něco neuniklo. Claude byl láska mého života,“ vyznala se manželka Deborah, jež ho s těžkým srdcem vyhodila z domu.