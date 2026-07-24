Poslední hodiny skifařské legendy Tufteho (†50): Umíral v pivovaru?
Norové po nenadálé smrti Olafa Tufteho (†50) nepřišli jen o čtyřnásobného olympijského medailistu ve skifu, ale i o hasiče, zakladatele módní značky Tufte Wear a sedláka. Právě v rodinném hospodářství trávil poslední chvíle svého života.
Po konci sportovní kariéry stále čiperný Olaf svůj boj definitivně prohrál v úterý v nemocnici v Oslu. Jen o den dříve v devět dopoledne, tedy osm hodin předtím, než byl Tufte nalezen v bezvědomí, sdílel na Facebooku reklamu na vlastní pivovar Froy Bryggeri. Ten se nachází právě na farmě a podle norských médií v něm bývalý skifař krátce před smrtí pracoval.
„U incidentu nebyli svědci, Olaf byl na farmě sám,“ informovala v prohlášení rodina, jež si příčinu Tufteho smrti nechává pro sebe. Přivolaní záchranáři pouze vyvrátili pracovní úraz.
Hvězda při MS
Dvě olympijská zlata, stříbro, bronz a status národní skifařské legendy též pomohly k popularizaci vikingského veslování norských fanoušků na skončeném MS ve fotbale. Tufte sport v zemi výrazně pozvedl, bez jeho úspěchů by Haaland a spol. s fanoušky na mundialu společně řádili jen těžko. Sám Olaf byl před jedním z duelů MS pozván na náměstí v Oslu, aby veslujícím fanouškům šéfoval...