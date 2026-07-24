Olympijský medailista (†50) vletěl v rychlosti 70 km/h do hrazení: Děsivá smrt na velodromu
Právě plánoval drtivý finiš, ještě předtím se však musel vyhnout kolizi se soupeři a v rychlosti kolem 70 km/h vletěl nekontrolovaně do hrazení. Jeho poslední závod skončil tragédií. Legenda disciplíny zvané keirin Tošiaki Fušimi (†50) už do cílové rovinky už nikdy nedojede!
V černém dresu ležel v děsivém tichu bez hnutí! Na první pohled bylo zřejmé, že je zle. S devastujícím poranění lebky a poraněnou míchou s ním záchranáři spěchali z velodromu v Macusace do nemocnice, kde cyklista ještě den bojoval život.
V neděli dopoledne, na minutu přesně v 10:15, konstatovali lékaři jeho smrt. Svět dráhové cyklistiky se v zemi vycházejícího slunce zastavil.
Účastník i v Tokiu
Fušimi byl totiž ikonou. Na olympiádě v Aténách 2004 patřil do týmu stříbrné sestavy. Na domácích oválech si připsal přes 400 triumfů. Na OH v Tokiu před šesti lety působil jako vodič motocyklu (derny pacer).
Hlavně byl ale báječným člověkem. Pokaždé optimistický, dobrosrdečný, usměvavý i nad věcí. „Jeho závodní styl dodával občanům odvahu, naději i hrdost,“ řekl o něm Kazuo Suzuki, starosta z rodného města Širakawa, jehož byl nebožtík čestným občanem. Nikdy totiž nezapomněl, kde je jeho domov. „I poté, co získal olympijské stříbro a stal se slavným, zúčastňoval se místních akcí a zůstal úžasným a okouzlujícím člověkem,“ zalykal se pláčem Suzuki.