Haaland s Yamalem zůstávají nejdražšími fotbalisty světa: Kluci za 5,3 miliardy
První dal na MS sedm gólů a fanoušci jej zvolili za největší ofenzivní hvězdu, druhý se trefil jedinkrát a do ideální jedenáctky se ani nedostal. Přesto zůstávají Nor Erling Haaland (26) a Španěl Lamine Yamal (19) nejdražšími fotbalisty světa.
V aktuálním žebříčku nejhodnotnějších hráčů, který po sedmi týdnech aktualizoval prestižní fotbalový portál transfermarkt, si oba dosavadní lídři polepšili o 20 milionů eur a svorně se vyhoupli na astronomickou cifru 220 milionů eur, tedy 5,3 miliardy korun! Zatímco většina hráčů zůstala na svém, elitní pětice svoji cenu zhodnotila.
Angličané útočí
Angličan Bellingham si polepšil o tři čtvrtě miliardy a dotahuje se na francouzské duo Mbappé, Olise. Vůbec největší finanční skok udělal jeho krajan Anderson, nová posila Manchesteru City, jehož cenovka se navýšila o 846 milionů Kč a už je šestnáctým nejdražším hráčem světa. Nejhodnotnějším českým fotbalistou zůstává Krejčí s cenovkou 531 milionů korun před Šulcem (483 mil. Kč) a dvojičkou Schick, Horníček (oba 435 mil. Kč).
Nejdražší hráči světa
(v miliardách eur)
|1. Haaland
|Norsko
|5,3
|Yamal
|Španělsko
|5,3
|3. Mbappé
|Francie
|4,8
|4. Olise
|Francie
|4,1
|5. Bellingham
|Anglie
|3,9
|6. Pedri
|Španělsko
|3,6
|7. Vinicius Jr.
|Brazílie
|3,4
|Vitinha
|Portugalsko
|3,4
|Kvaracchelija
|Gruzie
|3,4
|Neves
|Portugalsko
|3,4
|Krejčí
|Česko
|0,53