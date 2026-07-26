Haaland s Yamalem zůstávají nejdražšími fotbalisty světa: Kluci za 5,3 miliardy

Autor: as
Cenovky fotbalistů po MS stouply

První dal na MS sedm gólů a fanoušci jej zvolili za největší ofenzivní hvězdu, druhý se trefil jedinkrát a do ideální jedenáctky se ani nedostal. Přesto zůstávají Nor Erling Haaland (26) a Španěl Lamine Yamal (19) nejdražšími fotbalisty světa.

V aktuálním žebříčku nejhodnotnějších hráčů, který po sedmi týdnech aktualizoval prestižní fotbalový portál transfermarkt, si oba dosavadní lídři polepšili o 20 milionů eur a svorně se vyhoupli na astronomickou cifru 220 milionů eur, tedy 5,3 miliardy korun! Zatímco většina hráčů zůstala na svém, elitní pětice svoji cenu zhodnotila.

Angličané útočí

Angličan Bellingham si polepšil o tři čtvrtě miliardy a dotahuje se na francouzské duo Mbappé, Olise. Vůbec největší finanční skok udělal jeho krajan Anderson, nová posila Manchesteru City, jehož cenovka se navýšila o 846 milionů Kč a už je šestnáctým nejdražším hráčem světa. Nejhodnotnějším českým fotbalistou zůstává Krejčí s cenovkou 531 milionů korun před Šulcem (483 mil. Kč) a dvojičkou Schick, Horníček (oba 435 mil. Kč).

Nejdražší hráči světa

(v miliardách eur)

1. HaalandNorsko5,3
YamalŠpanělsko5,3
3. MbappéFrancie4,8
4. OliseFrancie4,1
5. BellinghamAnglie3,9
6. PedriŠpanělsko3,6
7. Vinicius Jr.Brazílie3,4
VitinhaPortugalsko3,4
KvaracchelijaGruzie3,4
NevesPortugalsko3,4
KrejčíČesko0,53

Norům vystřílel na MS čtvrtfinále.
Norům vystřílel na MS čtvrtfinále.
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