Provod a Chaloupek o překvapení po MS: Koubek měl pokračovat... Pak jsme se dočetli, že končí
Stále nepochopili, co se vlastně tehdy na konci června stalo. Fotbaloví reprezentanti byli v šoku z odvolání trenéra Koubka. Po skončení MS měli totiž zcela jiné informace!
„Po posledním zápase nám bylo řečeno, že zůstává, a pak jsme se dočetli, že končí. Zarazilo mě to,“ přiznal před galavečerem Liga Opening stoper Štěpán Chaloupek (23). Jeho slávistický parťák Lukáš Provod (29) přikyvoval.
„Bylo to překvapení. Trenér se snažil udělat maximum, stejně jako hráči, ti se ale vyhodit nedají.“ Co se týče budoucnosti, je prý velký optimista. „Na MS jsme prostě nenaplnili potenciál, ale věřím, že jsme schopni reprezentaci posunout na jinou úroveň,“ dodal Provod.