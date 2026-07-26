Piqué a jeho náhrada za Shakiru: Překvapivý detail seznámení! Roli sehrál »brácha«
Naoko působili jako jeden z nejstabilnějších párů showbyznysu, ale jejich vztah měl podstatně menší sílu. V roce 2022 vyšlo najevo, že zpěvačka Shakira (49) a fotbalový obránce Gerard Piqué (39) se rozcházejí. Hlavu zamotala bekovi Barcelony podstatně mladší Clara (27). A stačilo k tomu přitom strašně málo...
Bývalý pilíř barcelonské obrany Gerard Piqué (39) může za svůj osudový románek vděčit parťákovi ze šatny Riquimu Puigovi (26). Ten ho totiž podle deníku Marca během jedné z divokých pařeb v baru La Traviesa Tuset seznámil s blondýnkou, která je obsluhovala.
Pohledná servírka nebyla nikdo jiný než Clara Chía. Atraktivní Španělka byla v té době součástí party kolem Puiga, jeho sestry Carloty a přítelkyně Gemmy. Jelikož Clara nosila drinky, posloužilo to jako dokonalá záminka k tomu, aby ji Puig svému staršímu kamarádovi představil. Tou dobou už údajně mělo být po rozchodu, ale verze bývalého páru a jejich okolí se v mnohém liší.
Mezi Piquém a o třináct let mladší servírkou to okamžitě zafungovalo. Byla to jiskra na první pohled a vzplanula z ní láska jako trám. Pak už zbývalo jen vypořádat se s rozchodem se slavnou zpěvačkou, která po odloučení zabalila sebe i společné syny Milana a Sashu a odstěhovala se za oceán...